Vela, il Campionato invernale di Roma riparte con il vento in poppa

Roma – Dopo la pausa di fine anno, riparte questo fine settimana il Campionato Invernale d’altura di Roma – Trofeo Città di Fiumicino, l’evento velico che coinvolge oltre 80 imbarcazioni della Capitale che, a domeniche alternate, si ritrovano nello specchio acqueo del litorale romano per disputare le regate veliche invernali.

Sono circa 800 “temerari” e appassionati velisti che sfidano le temperature rigide di gennaio per stare insieme e divertirsi in barca a vela: è questo lo spirito con il quale è d’obbligo partecipare all’evento classico del Circolo Velico Fiumicino, giunto quest’anno alla XXXIX edizione. Ci sono barche che navigano a vele bianche, equipaggi alle prime esperienze veliche che desiderano fare esperienza, imparare a navigare con ogni condizione per sentirsi sempre più sicuri a bordo, mantenendo grande rispetto per il mare. Ma ci sono anche gruppi di amici più esperti che attrezzano la barca solitamente utilizzata per la crociera estive per vivere il mare anche nei mesi più rigidi. Non mancano poi le imbarcazioni “più tirate”, quelle a caccia della vittoria e desiderose di tagliare per prime il traguardo. E’ forse questa “varietà” di categorie che ha segnato il successo di questo evento sportivo velico italiano che, ancora oggi, rappresenta l’appuntamento invernale con il maggior numero di partecipanti.

Ad arricchire gli aspetti sportivi sono gli incontri di approfondimento del pomeriggio pre-regata: il primo appuntamento del 2020 proposto da Riccardo Iacchini si terrà questo sabato alle 17.00 e fornirà ai regatanti “6 key points per navigare più veloci di poppa“. Due ore di spiegazione che saranno trasmesse in diretta Facebook sulla pagina del Circolo Velico Fiumicino.

“Sono incontri di approfondimento – ha spiegato Massimo Pettirossi, direttore sportivo del Circolo Velico Fiumicino – particolarmente apprezzati dai velisti che hanno modo di migliorare le proprie prestazioni in regata, ma di adottare gli accorgimenti di Iacchini per godersi al meglio la navigazione anche durante le crociere estive. Il seguito che questi approfondimenti hanno sui social, con la diretta streaming, dimostra il grande interesse sui temi della sicurezza e della navigazione da parte dei velisti di tutta Italia. Sono anche questi momenti di aggregazione e di confronto che danno una marcia in più al nostro sport”.

Domenica le oltre 80 barche al via avranno modo si sperimentare le “pillole” di Iacchini sul percorso di regata che verrà posizionato a ridosso di Fiumara.

Qualora nel corso della stagione di dovessero presentare condizioni meteo avverse, il Comitato di Regata potrà decidere ulteriori recuperi nelle giornate di sabato precedenti la regata.

