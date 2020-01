Previsioni Meteo Italia weekend

Alta pressione prevalente nel weekend, ma infiltrazioni umide sul Mediterraneo centrale causeranno alcuni disturbi.

SITUAZIONE. Il dominio dell’alta pressione sull’Europa centro-meridionale rimarrà indiscusso fino alla fine della settimana. Tuttavia dalle alte latitudini europee cercheranno di farsi strada alcune insidie, rappresentate da infiltrazioni umide ed instabili di origine atlantica, una delle quali attraverserà venerdì l’area di alta pressione raggiungendo il Mediterraneo centrale dove alimenterà una blanda saccatura depressionaria collocata sul Nord Africa. Determinerà qualche disturbo a carattere locale su parte del Sud e delle Isole Maggiori nel weekend, in un regime comunque di prevalente stabilità atmosferica. Vediamo i dettagli:

METEO ITALIA SABATO. Il debole impulso giunto venerdì si andrà a fondere con un’area di bassa pressione presente sul Nord Africa che cercherà di abbracciare gradualmente tutto il Sud Italia. Si avrà una nuvolosità irregolare sulle regioni centro-meridionali, isole comprese, con qualche isolata pioggia più probabile sulla Sardegna. Non esclusi locali fenomeni anche su Molise orientale, alta Puglia e bassa Calabria jonica. Maggiori schiarite sulle aree tirreniche centro-meridionali, decisamente migliore invece il tempo al Nord, salvo foschie, nebbie o nubi basse in Val Padana, specie nelle ore più fredde anche con qualche gelata notturna in pianura.

METEO ITALIA DOMENICA. All’interno del vasto anticiclone resiste una residua e debole circolazione depressionaria in quota il cui centro è spostato sul Nord Africa ed influenza la Sardegna con nubi irregolari, addensamenti anche su medio-basso Adriatico, Basilicata, Calabria e Sicilia, ma senza fenomeni di rilievo. Altrove tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con foschie e qualche nebbia nelle ore più fredde sulla Val Padana, specie lungo il corso del Po.

Più nubi su Toscana e Umbria, con deboli nevicate su Apuane e Appennino tosco-emiliano

VENERDI’: Un blando flusso di correnti umide è atteso venerdì sulle regioni tirreniche, con nuvolosità irregolare, più organizzata e consistente sulla Toscana, specie a ridosso dei suoi rilievi settentrionali. Deboli nevicate dai 1350/1450m sono attese sulle Apuane e sulle aree più occidentali dell’Appennino toscano settentrionale. Episodi di nevischio non si escludono anche sui crinali di Garfagnana e Marradi, ma in generale si tratterà pur sempre di fenomeni di scarsa consistenza.

Sull’Umbria, sul Lazio e sulla bassa Toscana nubi più irregolari e assenza di fenomeni; meno nuvolosità prevista sul Lazio meridionale. Temperature minime in rialzo. Temperature massime stazionarie al suolo, in calo in quota, specie zone appenniniche. Venti deboli di direzione variabile, dai quadranti meridionali in mare aperto con qualche rinforzo, sino a moderati sull’Arcipelago toscano. Mari generalmente mossi.

Tempo in generale sempre stabile grazie ad un poderoso anticiclone, previsto almeno fino a metà gennaio sulle regioni centrali tirreniche. Frequenti le inversioni termiche nelle zone di valle con gelate notturne e al primo mattino attese anche giovedì 9 in un contesto prevalentemente soleggiato. Qualche nube in più tra giovedì sera e sabato 11 a causa di un blando flusso di correnti umide che riporterà nuvolosità di tipo basso su Toscana, Umbria e alto Lazio. Le nubi saranno più consistenti a ridosso dei rilievi dell’alta Toscana dove venerdì 10 sono attese pioviggini e deboli nevicate al di sopra dei 1350/1400 metri di quota.

Da domenica e fino a metà mese, ancora stabilità, cieli sereni o poco nuvolosi, inversioni termiche con foschie o banchi di nebbia al primo mattino sulle valli interne. Segnali di un possibile cambiamento delle condizioni meteo verso scenari maggiormente consoni all’inverno, potrebbero palesarsi dal 20 gennaio; trattasi solo di una linea di tendenza che necessita di ulteriori conferme.