Europei Rowing, Martino Goretti a Praga per difendere il titolo

Praga – Ancora poche ore e Praga, con la sua Královka Hall, diventerà la cornice nella quale il campione europeo indoor in carica Martino Goretti difenderà il titolo vinto lo scorso anno a Copenaghen nella categoria pesi leggeri maschile.

Questa mattina, con inizio alle 10.55, sarà una gara che si preannuncia dura per la presenza di atleti di caratura internazionale tra cui polacco Jerzy Kowalski, finalista lo scorso anno in doppio pesi leggeri ai Mondiali di Linz e salito più volte sul podio in diverse gare di Coppa del Mondo nelle scorse stagioni.

Da seguire con attenzione anche la prova dallo spagnolo Patricio Rojas, atleta che ha preso parte a numerose finali tra Mondiali ed Europei in barca nelle varie specialità della categoria, mentre punta ad un posto sul podio anche il beniamino di casa, il ceco Jirí Šimánek, argento in Coppa del Mondo a Belgrado 2017 in doppio PL.

Tra gli oltre 70 atleti/gara italiani, per lo più della categoria master, oltre a Goretti spicca la presenza del paratleta Giuseppe Di Lelio, vice campione italiano in singolo PR1 lo scorso anno ed azzurro in Coppa del Mondo a Poznan 2019, che nella sua finale, in programma sempre oggi alle ore 9.20, dovrà vedersela contro una “pattuglia” di tre atleti della Repubblica Ceca ed il russo Almaz Sharafiev.

Il programma gare prevede l’inizio delle competizioni alle 8.30 con le prime prove pararowing, mentre il tutto si concluderà alle 18.40 con la staffetta mista open 4×500. Sarà possibile seguire in diretta tutte le gare sul canale youtube di worldrowing.com a questo indirizzo.

(Il Faro on line)