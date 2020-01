Ostia, De Priamo e Masi: “Urge la manutenzione del parco Clemente Riva”

Ostia – “Sono mesi che chiediamo Commissioni sia in Municipio che in Campidoglio per la situazione di degrado in cui versa il parco Clemente Riva, senza ottenere risultati soddisfacenti. Si provvede a effettuare una pulizia ogni tanto, dopo le nostre sollecitazioni, ma non si riesce a ottenere una manutenzione costante, che possa restituire il parco ai cittadini”, si legge in una nota congiunta del capogruppo di Fratelli d’Italia in Assemblea Capitolina Andrea De Priamo e del consigliere in X Municipio Mariacristina Masi.

“In questi giorni – proseguono – si è raggiunto il limite della decenza. Denunciamo che l’area giochi presente non è in sicurezza e la sera, quello che era uno dei parchi più belli di Ostia, è diventato ormai luogo di ritrovo per ubriachi. Come Fratelli d’Italia, a Ottobre, abbiamo fatto approvare un documento in Assemblea Capitolina che dà un chiaro indirizzo politico sulla questione, a cui purtroppo non si è dato seguito. Abbiamo pronta un’interrogazione in merito e presenteremo anche una segnalazione sulla condizione del tratto di Pineta di via delle Molucche, in cui si è creata una vera e propria discarica”, concludono.

(Il Faro online)