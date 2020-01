Ostiamare, Alain Mastropietro: “La forza è il gruppo, puntiamo alla vittoria con il Muravera”

Ostia – E’ stato un esordio di 2020 di peso quello che l’Ostiamare ha vissuto domenica scorsa a Latina. Nella prima giornata di ritorno la squadra di Scudieri ha vinto per 2 a 1. Una sfida senza storia allo Stadio Francioni che ha arricchito i punti in classifica.

Tre punti fondamentali in trasferta per mantenere stabile il terzo posto nel Girone G. Dopo la sconfitta di Anagni i lidensi hanno ripreso la strada giusta restando in cima, con Torres e Turris, capolista. Domani il campionato di Serie D richiede attenzione ulteriore e lo fa con il Muravera. Comincia il trittico di partite delicate contro le squadre sarde. Dopo la sfida di domani, l’Ostiamare volerà ad Arzachena e poi attenderà la Torres in casa. Il Muravera arriva da una serie di vittorie importanti. 8 partite utili con 25 punti in classifica.

A parlare della partita di domani in casa è uno dei giocatori più prolifici del momento. Alain Mastropietro, attaccante classe ’95, ha firmato cinque gol con la maglia biancoviola e siglato una rete importante domenica scorsa, il primo con il Latina. Seguito poi dalla rete di De Sousa che ha chiuso i giochi. Descrive la vigilia della seconda giornata di ritorno della Serie D e parla della sua personale esperienza con i Gabbiani lidensi: “Buon anno a tutta l’Ostiamare. Siamo felici della vittoria con il Latina, alla ripresa degli allenamenti ci siamo detti che dovevamo proseguire alla grande”. E’ entusiasta Alain e lo è anche per un gruppo affiatato in campo: “Siamo uniti e dopo lo svantaggio a Latina abbiamo reagito e portato a casa la vittoria”.

Per quanto riguarda la partita con il Muravera aggiunge: “Affronteremo questa sfida con il solito piglio e la consueta determinazione. I nostri avversari stanno vivendo un momento positivo, la gara sarà difficile”. Non perdono da 8 partite i giocatori di Loi e domani all’Anco Marzio si svolgerà una sfida all’ultimo minuto. Mastropietro prosegue: “Siamo concentrati”.

Descrive il suo rendimento con l’Ostiamare il giocatore di Scudieri: “Sono molto contento. Il merito va al mio allenatore e ai compagni che mi hanno messo in condizione di fare bene. Sto vivendo delle belle emozioni, c’è armonia tra noi”. E come conclude l’intervista diffusa dall’Ufficio Stampa dell’Ostiamare, Alain sottolinea: “Il gruppo è la nostra forza e lo sarà fino alla fine”.

(Il Faro on line)(foto@ClaudioSpadolini)