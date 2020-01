Roma – Cassonetti e macchine a fuoco durante la notte a Roma. Venti minuti prima dell’una in via Stresa, zona Montemario, sono stati parzialmente danneggiati cinque cassonetti dalle fiamme che hanno bruciato anche una Opel Mokka.

Alle 2, invece, sono stati quattro i cassonetti ad essere distrutti dal fuoco in via Luigi Zambarelli, zona Portuense, ancora una volta per cause imprecisate. Il rogo ha danneggiato anche il faro anteriore sinistro di una Panda bruciando completamente una Renault Megane. Un’ora dopo, alle 2,54, un altro cassonetto è stato danneggiato dalle fiamme in via Salvatore Lorizzo, a Spinaceto.

Ma non è tutto. Le squadre dei vigili del fuoco nella notte hanno spento gli incendi di cassonetti anche in via Stillicone, al Quadraro, in largo Dalla Chiesa, a Monteverde, in via Spulga, a Montesacro, in piazza dei Giureconsulti, a Boccea, in via delle Medaglie d’oro, a Balduina e a Largo Loria, all’incrocio con via Cristoforo Colombo, in zona Appia. Danneggiati dalle fiamme anche tre macchine e sei motorini.

(Il Faro online) – Nelle foto quello che rimane del rogo in via Stilicone