Roma, giornalista trovato morto vicino all’auto in fiamme

Roma – Sarà effettuata nei prossimi giorni l’autopsia sul corpo di Giuseppe Catalano, il 77enne giornalista in pensione trovato da un contadino a Fossa Rocca ormai senza vita, lontano cinquanta metri dal punto in cui la sua Smart veniva bruciata dalle fiamme. La salma, portata al policlinico Gemelli, non presenta segni evidenti di violenza.

Il 77enne sarebbe morto per un malore. Secondo i carabinieri chiamati sul posto, l’anziano sarebbe uscito di strada percorrendo circa 250 metri su un dirupo e, mentre tentava di mettersi in salvo allontanandosi dalla macchina che già prendeva fuoco, si sarebbe sentito male morendo in strada.

(Il Faro online)