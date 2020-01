Roma Volley, Rizzi: “Con Palmi obiettivo tre punti”

Roma – Roma Volley mette la terza. Dopo le vittorie con Tuscania e Sabaudia la squadra di Mauro Budani nella seconda giornata di ritorno della Serie A3 va alla caccia della terza vittoria consecutiva.

Domenica 12 gennaio alle ore 18 al PalaHoney arriverà la Golem Palmi, formazione neopromossa che viaggia nella parte medio-bassa della classifica con 13 punti (4 vittorie e 7 sconfitte). I calabresi fuori casa hanno vinto solo a Leverano e vengono da 4 sconfitte consecutive.

I giallorossi invece sono terzi in classifica con 21 punti, a due punti da Tuscania, e per questo vogliono continuare in maniera positiva la marcia e continuare a produrre gioco e punti per rimanere nelle parti alte. In casa solo una sconfitta con Grottazzolina.

La squadra sta bene e ha diverse soluzioni, come afferma il libero Cristian Rizzi. “Siamo in fiducia e vogliamo continuare a vincere per poter esser protagonisti fino alla fine, dobbiamo sfruttare ogni occasione, soprattutto in casa. Stiamo bene sotto ogni punto di vista, poi abbiamo in attacco delle soluzioni diverse che ci permettono di scegliere la migliore formazione. Vogliamo questi tre punti, Palmi è una squadra ostica, che difende molto e gioca veloce. Inoltre, ha nell’opposto Laganà il terminale offensivo di riferimento, dovremo esser bravi a non farli giocare e a imporre il nostro ritmo”.

(Il Faro on line)