Roma – Il popolo di Valle Galeria, nel territorio di Roma, in corteo contro il progetto della discarica di Monte Carnevale. In migliaia hanno aderito alla manifestazione di protesta contro l’ipotesi del Campidoglio e della Regione Lazio di aprire una “Malagrotta bis” (così come è stata ribattezzata) per porre fine all’emergenza rifiuti che attanaglia la Capitale.

Circa 4mila le persone che hanno sfilato nella periferia della Capitale. Presenti, tra gli altri, i comitati cittadini (leggi qui) e di quartiere (leggi qui), assieme a Legambiente (leggi qui). Nei giorni scorsi, il senatore della Lega De Vecchis ha anche presentato un’interrogazione al Governo sulla questione (leggi qui).

Di Genesio Pagliuca: “Inaccettabile una discarica in quest’area”

“Questa è un’area già oltremodo sfruttata e bersagliata”. Lo dichiara il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca a margine della manifestazione a Monte Carnevale contro l’ipotesi di una discarica di Roma.

“Come ha già ricordato il sindaco Montino, su questo lembo di territorio cavallo tra Roma e Fiumicino ci sono già diverse strutture che ne minano l’equilibrio ambientale e che rappresentano un sacrificio per le cittadine e i cittadini che vivono qui- spiega il vicesindaco -. E’ assurdo che noi abbiamo raggiunto l’80 per cento di differenziata, con grande impegno dell’amministrazione e dei cittadini, e altre amministrazioni decidono di venire proprio qui a costruire le loro discariche”.

“Qui dove c’è già la raffineria di Roma, l’Aeroporto, la ex discarica di Malagrotta, le antenne del Ministero della Difesa, gli impianti Ama – prosegue Di Genesio Pagliuca – vogliono realizzare un altro sito di questo tipo: inaccettabile”.

“Noi continueremo a dire no – conclude – insieme alle cittadine e ai cittadini che hanno dimostrato tutta la loro contrarietà con una grande partecipazione al presidio di questa mattina”.

Magionesi, Bonanni e Petrillo: “A rischio la salute pubblica”

“Questa mattina, insieme circa 4000 persone, abbiamo partecipato alla manifestazione per dire no alla discarica a Monte Carnevale”. Lo dichiarano i capigruppo in Consiglio Comunale Paola Magionesi (Pd), Barbara Bonanni (Leu) e Angelo Petrillo (Lista Zingaretti).

“È necessario mettere in campo tutte le azioni possibili per difendere la salute delle nostre cittadine e dei nostri cittadini – dichiarano -. Questo territorio è già stato vessato sotto il profilo ambientale e della salute pubblica da oltre quarant’anni. È impensabile solo indicarlo ancora come un possibile sito di stoccaggio”.

Sulle stesse posizioni si era già espresso il sindaco Montino poche ore dopo l’annuncio dell’indicazione di Monte Carnevale come sito per la nuova discarica di Roma. Il sito si trova, infatti, a poca distanza dalla discarica (chiusa) di Malagrotta, dall’Aeroporto Leonardo Da Vinci, dalla raffineria di Roma e da ben due impianti Ama.

La Lega: “Sarebbe un colpo mortale per l’agricoltura di Fiumicino”

“Anche oggi siamo scesi in strada per difendere il nostro territorio dalla disastrosa gestione dei rifiuti da parte del duo Raggi-Zingaretti. Come per Tragliatella, una discarica a Valle Galeria avrebbe effetti devastanti su Fiumicino, sia in termini economici con un abbattimento del valore degli immobili e dei prodotti agricoli tra i più rinomati in Italia, sia in termini sanitari con il rischio assai elevato di contaminazione della falda acquifera“.

E’ quanto dichiarano Giuseppe Picciano (coordinatore Lega-Fiumicino), Vincenzo D’Intino e Federica Poggio (consiglieri comunali Lega-Fiumicino).

“Troviamo assurdo che nel 2020 invece di parlare di differenziazione del prodotto si debba combattere perché qualcuno pensa di risolvere tutto con una discarica. Pd e M5S hanno dimostrato di non essere in grado di governare territori che hanno bisogno invece esclusivamente di buon senso e non di scelte illogiche, basate su chissà quali interessi”, concludono gli esponenti della Lega.

Cangemi: “Basta con le discariche servono impianti”

“Oggi siamo insieme ai cittadini di Valle Galeria per dire no alla politica delle buche e sì a quella degli impianti. Non serve una Malagrotta bis a Monte Carnevale. Raggi non fa che spostare il problema invece di affrontarlo: ostinarsi a indicare siti per una discarica di servizio non risolverà l’emergenza rifiuti che deve essere affrontata in modo serio e strutturale”.

E’ quanto dichiara il vice presidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi che questa mattina ha partecipato alla protesta dei cittadini in via di Ponte Galeria.

“Investire sugli impianti è la svolta di cui Roma e il Lazio hanno bisogno e su cui Comune e Regione dovrebbero impegnarsi. L’ennesima buca dove sotterrare l’immondizia, ripetendo gli errori del passato, è dannoso e soprattutto inutile”, conclude Cangemi.

(Il Faro online)