As Roma, stagione finita per Zaniolo: crociato rotto

Roma - Brutto infortunio per Nicolò Zaniolo alla mezz’ora di Roma-Juventus (leggi qui) sul punteggio di 2-0 per i bianconeri. Il centrocampista giallorosso autore di un fantastico slalom da metà campo viene falciato al limite dell’area di rigore da Rabiot, poi ammonito.

Zaniolo, resosi conto della gravità dell’infortunio, scoppia in un pianto di rabbia, viene trasportato via dal campo in barella ed è sostituito dal compagno turco Under. La diagnosi è tra le peggiori: rottura del legamento crociato destro. Per il centrocampista della Roma stagione finita e niente Europeo.

"Tornerà più forte di prima"

"In seguito al trauma distorsivo subito durante la partita, Nicolò Zaniolo ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale. Domani sarà sottoposto a intervento chirurgico. Forza Nicolò". Così la As Roma su Twitter.

Nel frattempo, su Instagram, il centrocampista della Roma fa una promessa ai tifosi: "Vi giuro...tornerò più forte di prima".

Visualizza questo post su Instagram Vi giuro...tornerò più forte di prima. Un post condiviso da Nicoló Zaniolo (@nicolozaniolo) in data: 12 Gen 2020 alle ore 2:12 PST

(Il Faro online)