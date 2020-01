Atletico Terme Fiuggi, Gianluca Gualtieri: “In campo tanta intensità”

Fiuggi – E’ uno dei diversi volti nuovi arrivati a Fiuggi per sostenere la causa dell’Atletico. Gianluca Gualtieri, di professione difensore centrale, ha scelto di rimettersi in gioco nel progetto biancorossoblu, scendendo di categoria (militava nella Vibonese, in Serie C ndr) ed ha già offerto il suo apporto con successo, contribuendo alla doppia vittoria contro Notaresco e Pineto con cui la formazione di Beppe Incocciati ha chiuso il 2019 e salutato l’anno nuovo.

Ma non c’è tempo per guardarsi indietro, perché oggi pomeriggio è già tempo di un’altra sfida: c’è la difficile trasferta contro il Tolentino: “Mi trovo bene in questo nuovo gruppo – esordisce – perché ho visto tanti giocatori di qualità e piano piano sto iniziando a conoscerli tutti meglio, sia dal lato umano che su quello delle potenzialità in campo. Questo ci permetterà da qui in avanti di continuare a mandare dei segnali importanti a tutto il campionato. La vittoria contro il Pineto non è arrivata in maniera casuale. La partita è rimasta aperta e non siamo stati bravi nel saperla chiudere, durante un incontro in cui ho visto tanta intensità in mezzo al campo, da non far rimpiangere la categoria in cui ho giocato fino a poco tempo fa. Magari in Serie C puoi trovare delle formazioni con maggiore qualità tecnica, soprattuto tra quelle che si giocano un posto per la B, ma poi le sfide non sono mai né vinte né perse in partenza: nessuno si accontenta mai del pareggio e fino alla fine c’è sempre da lottare”.

(Il Faro on line)(foto@Laconi)