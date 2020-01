Cerveteri, oltre di 13 mila euro raccolti alla cena di beneficenza per Marco e Francesco

Cerveteri – Più di 350 persone, oltre ogni attesa, hanno preso parte ieri sera alla cena per Marco e Francesco, i fratellini di Valcannetto (affetti da una rara malattia) che a breve dovranno sottoporsi a delle terapie costosissime negli Stati Uniti.

Il cuore di cerveterani e ladispolani continua a battere per questi due meravigliosi bambini e per la famiglia che continua a sperare come del resto chi gli sta intorno.

Villa dei Desideri e la famiglia Di Prete ieri sera ha donato l’intero incasso della cena all’associazione onlus il cui presidente è Antonella Martinangeli, e che vede tra gli altri anche il sindaco Grando quale fondatore. Raccolti più di 13 mila euro, un risultato che ha accesso le speranze dei genitori, fiduciosi che i figli possano riprendere a vivere dopo questa terapia.

Quel che rimane di questa serata, in effetti, è il sostegno della gente, pronta ad appoggiare con ogni tipo di iniziativa la nobile causa di Marco e Francesco . “Non abbiamo parole, siete fantastici e permettetemi di ringraziare infinitamente la famiglia Di Prete“. Inoltre una ditta che installa montacarichi ha regalato un montascale a poltrona per i due fratelli.

