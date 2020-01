Obiettivo cibi detox! Con la ricetta light ai finocchi

A cura di: ILARIA CASTODEI

Cucina e Sapori – Anche a tavola è tempo di rimettersi in forma. Ma quali sono gli alimenti che svolgono un’azione depurativa e disintossicante per l’organismo?

E’ inutile negarlo, dopo le feste tutti sentono l’esigenza di mangiare più leggero. Forse perché abbiamo esagerato ingurgitando di tutto e di più e in qualunque momento della giornata? Forse perchè la cintura non si chiude più nello stesso foro di un mese fa ma due fori più esterni? Per qualsiasi ragione, anche i più golosi amanti della buona cucina, dopo le vacanze natalizie, partono subito con i buoni propositi per l’anno nuovo e in cima alla lista sicuramente c’è sempre quello di mangiare meglio (e meno).

Quindi è d’obbligo un piccolo approfondimento su cosa e quali sono gli alimenti detox, ovvero alimenti sani che svolgono un’azione depurativa e disintossicante in grado di liberare il nostro organismo più in fretta dai bagordi delle feste e permetterci di tornare in forma in modo efficace e senza depressioni da inizio dieta.

Detox è un termine inglese che vuol dire disintossicare, cioè liberare il proprio organismo da sostanze con effetto tossico. Ma il termine non si limita solo al consumo di junk food (cibo spazzatura) ma include anche tutto ciò che contribuisce a intossicare l’organismo come l’alcool, il fumo, farmaci, l’inquinamento ambientale e lo stress psicofisico. Nell’uso comune, però, detox è diventata una parola che fa riferimento soprattutto a diete e a cibi che possono funzionare come veicoli per la depurazione dell’organismo. Ovviamente, come ben si sa, non è sufficiente consumare solo alimenti detox; bisogna, infatti, seguire uno stile di vita attivo con dell’esercizio fisico e una dieta varia e sana. Lo scopo è dunque quello di migliorare lo stato di salute generale.

I cibi detox perfetti per la salute

Dopo le interminabili abbuffate di natale e i pomeriggi passati tra tavola e divano, ci si ritrova sempre con qualche chilo in più e il bisogno di ritornare in forma come prima. La tentazione di buttarsi subito in digiuni sfrenati e tanta ma attenzione però, saltare pranzi o cene o limitare al massimo le quantità non è la soluzione ideale. Bisogna puntare prima di tutto sugli alimenti giusti. E introdurli subito nelle settimane successive all’epifania è infatti un’ottima mossa per garantire una rapida “disintossicazione”.

Ma quali sono i cibi da scegliere per depurarsi? Dalle verdure alle spezie fino alla frutta e ai legumi i super food dal potere detox sono tantissimi e sicuramente di alcuni non se ne conoscono le proprietà benefiche; fra quelli più efficaci e potenti non possono mancare I seguenti.

Fra I vegetali e legumi

• I finocchi: sono l’alimento principe delle ricette detox perchè hanno pochi grassi e calorie, ma contengono tanta acqua e numerosi minerali, risultando così diuretici, antinfiammatori e ideali per chi ha difficoltà digestive. Per chi ha problemi di aerofagia o gonfiore addominale, è consigliato un infuso a base di finocchio, da bere dopo i pasti e ottimo anche per rilassare la muscolatura liscia addominale e lenire, ad esempio, i dolori mestruali. (vedi ricetta sotto).

• Cavoletti di bruxelles: anche se non particolarmente amati per l’odore, sono ricchi di fibre, vitamine e dei cosiddetti “composti fitochimici”, sostanze con molte proprietà benefiche.

• Barbabietola rossa: ricche di vitamine e minerali e poco caloriche, azione antiossidante, aiutano il fegato e la cistifellea a eliminare le tossine e svolgono un’azione fortemente depurativa.

• I carciofi: facilitano lo smaltimento delle tossine e purificano l’intestino.

• Cicoria: un toccasana contro la ritenzione idrica e la cellulite grazie all’acido cicorico che le da il sapore amarognolo, la cicoria è in grado di favorire la secrezione della bile e la diuresi, con effetti depurativi. Ha proprietà lassative e diuretiche e svolge un’azione disintossicante.

• Cipolla: ricca di sali minerali e vitamine; contiene anche flavonoidi, responsabili dell’azione diuretica e depurativa. La cipolla è anche un medicinale naturale, efficace contro il raffreddore e l’intasamento delle vie respiratorie.

• Lenticchie: ricche di fibre e di valori nutrizionali ma povere di calorie, le lenticchie aiutano la digestione e il funzionamento dell’intestino. Un vero toccasana contro stitichezza e gonfiore.

Fra la frutta:

• Mirtillo rosso: noto come altamente antiossidante e antinfiammatorio; mirtilli rossi godono di moltissimi benefici, tra cui riduzione del rischio di malattie cardiache, pressione sanguigna alta e obesità. In più, sono degli ottimi alleati della digestione.

• Ananas: è il frutto favorito di molte diete perchè altamente drenante. In più, contiene una percentuale di vitamina C superiore a quella delle arance che contribuisce a proteggere il sistema immunitario.

• Limone: Al mattino è bene iniziare subito con un bicchiere di acqua e limone. Oltre ad essere un antiacido gastrico, è indicato per aiutare l’organismo a bruciare grassi e ha proprietà depurative e alcalinizzanti.

• Mela: la pectina (una fibra idrosolubile contenuta in larga quantità) favorisce l’eliminazione dei metalli e degli additivi alimentari che si sono accumulati nell’organismo. Non a caso, si dice da sempre che «una mela al giorno toglie il medico di torno».

• Noci: stimolano le funzioni cerebrali, hanno elevati livelli di arginina, un amminoacido che aiuta il fegato a disintossicarsi dall’ammoniaca.

• Kiwi: hanno un elevato contenuto di vitamina C per una potente azione antiossidante (conferita anche dalla vitamina E) aiuta il potenziamento del sistema immunitario. Ottimo alleato del lavoro intestinale.

Fra le spezie, semi e tuberi:

• Zenzero: l’ideale per rimettere a posto uno stomaco in subbuglio dopo le feste di Natale. Per combattere nausea e maladigestione. Può essere aggiunto come spezia a vellutate e zuppe, mangiato a fette (zenzero disidratato) oppure in infusione, come tisana.

• Curcuma: dalla forte azione purificante e antinfiammatoria. Alla curcuma sarebbero state attribuite anche proprietà antiossidanti, antinfettive, antimicrobiche, epatoprotettive, trombosoppressive, cardioprotettive, antiartritiche, proapoptotiche, antitumorali e chemopreventive (ossia di prevenzione dei tumori); un vero toccasana!

• Semi di lino: accertato che migliorano l’umore, i semi di lino garantiscono anche un ideale apporto di fibre, che agevolano l’eliminazione delle tossine dal tratto intestinale. Aiutano anche a tenere sotto controllo l’appetito e sono quindi fondamentali nelle diete.

• Rosmarino, timo, cumino: si utilizzano al posto del sale ed hanno tantissime proprietà disintossicanti.

• Betulla: gli infusi e le tisane alla betulla favoriscono la depurazione dell’organismo; questa pianta infatti agisce sulla diuresi stimolando l’azione dei reni e aiutando a smaltire più velocemente sostanze tossiche e dannose.

Selezionare gli alimenti giusti e trovare delle ricette sane e gustose al tempo stesso è il modo ideale per sgonfiarsi e perdere peso.

La ricetta della vellutata di Finocchi

Sono tantissime le ricette che utilizzano i finocchi sia crudi che cotti, variando un po’ così da garantire quel tocco di fantasia in cucina che non guasta mai. L’importante è non eccedere mai con i condimenti, limitare al massimo l’uso di sale, pane e bibite gassate e non esagerare con le quantità. Cerchiamo di rimediare ai peccati di gola con una ricetta dal sapore unico e dal potere saziante, che include altri cibi detox quali la mela, semi di lino e zenzero. Facile e veloce da fare è l’ideale per questi giorni di ripresa dalle attività lavorative.

Ingredienti per 2 persone: 5 finocchi, 2 porri, 1 mela, un gambo e un ciuffo di sedano, dado vegetale, semi di lino, zenzero, sale, pepe.

Procedimento: pulire i finocchi e tagliarli a cubetti, poi metterli nell’acqua bollente per 10 minuti. In una padella, mettere il porro tagliato a fettine, la mela a tocchetti e il sedano con un pò d’acqua e mezzo dado. Lasciare rosolare finchè non appassiscono. Al termine dei 10 min, mettere i finocchi nella padella insieme al sedano, alla mela e al porro con la stessa acqua di cottura che non dovrà superare i finocchi nella padella, altrimenti si rischia che diventi troppo liquida. Lasciare cuocere per 20 min a fuoco medio. Al termine della cottura, frullare il tutto fino ad ottenere una crema. Servire nei piatti grattugiando sopra lo zenzero, aggiustare di sale, pepe. Per finire, aggiungere una manciata di semi di lino e decorare con un ciuffo di sedano. Un piatto dal gusto sfiziosissimo che unisce tre sensazioni: la dolce cremosità della vellutata, la piccola croccantezza dei semi di lino e la piccante freschezza dello zenzero.

(Il Faro online)