Ostia, Masi: “Approvato l’emendamento su competenze Colombo e abusivismo commerciale”

Ostia – “È stato approvato dal Consiglio municipale l’emendamento che abbiamo presentato per ribadire la necessità di alleviare il Gruppo Mare dell’onere della via Cristoforo Colombo e di potenziare le risorse a disposizione per contrastare l’abusivismo commerciale“, si legge in una nota diffusa da Mariacristina Masi, consigliere di Fratelli d’Italia in X Municipio.

“Il documento presentato dalla maggioranza – spiega Masi – chiedeva più personale da destinare nel nostro territorio, senza tenere conto che appena sono arrivati nuovi vigili, neo assunti, si è pensato bene di ritirare i rinforzi del Gipt dalla via Colombo, annullando di fatto il beneficio dei nuovi arrivati. Sono state accettate le nostre richieste di integrare l’atto e rimaniamo in attesa che la Raggi batta un colpo sulla questione. È necessario poi che la Polizia Locale del Litorale abbia a disposizione i fondi e le risorse per contrastare il fenomeno dell’abusivismo anche il fine settimana, la maggioranza ha votato insieme a noi e ci auguriamo che ora il Presidente alzi la voce con Roma per far rispettare quanto deciso“, conclude.

(Il Faro online)