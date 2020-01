Ostia, parapetto a rischio sul cavalcavia: intervento dei vigili del fuoco

Ostia – La ringhiera del parapetto sul terzo cavalcavia rischia di precipitare sulla ferrovia e i vigili del fuoco devono intervenire per mettere in sicurezza l’area.

E successo stamattina in via Mario Bianco, il cavalcavia che supera la ferrovia Roma-Lido tra le fermate Stella Polare e Lido Centro. La strada, che congiunge via della Stella Polare con piazza Alessio, è stata interessata da un intervento urgente dei vigili del fuoco. Alcuni passanti, infatti, hanno segnalato che la ringhiera sovrastante il parapetto era pericolante.

Dei vigili del fuoco è stata sollecitata immediatamente ATAC, responsabile della gestione della ferrovia, che ha inviato una squadra di operai sul posto.

La ringhiera e stata subito rimossa e sostituita. Pertanto non estata necessaria la sospensione del servizio ferroviario e anche la strada è rimasta aperta e percorribile.