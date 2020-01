Tarquinia – Dopo molti anni di assenza hanno ripreso il loro posto, nella Sala del Consiglio della Città dì Tarquinia le famose tele realizzate dal maestro artista Matta Euchaurren Sebastian Roberto denominate: “Autoapocalipse 1975” e “ La cavalcata degli Etruschi 1975” .

I dipinti riconsegnati al Comune sono di dimensioni molto grandi 5,50 x 2,50 e 6 x 2,80 e collocate in alto nella parete centrale.

A pochi mesi dalla scomparsa di Germana Ferrari in Matta moglie dell’artista, il Sindaco Alessandro Giulivi esprime ancora una volta la sua vicinanza e gratitudine alla famiglia e dichiara: “Stiamo ricominciando un percorso culturale che per anni è stato disatteso e abbandonato, il ritorno dei quadri di Matta sono la posa della prima pietra di questo anno così importante per la città di Tarquinia in cui festeggeremo i tremila anni di storia. Ringrazio Alisee e sono certo che sia Sebastian che Germana siano molto felici di ciò che oggi è stato fatto per questa città.

Il suo contributo alla diffusione del nome di Tarquinia nel mondo è stato ed è ancora oggi di inestimabile valore e come Amministrazione faremo il possibile affinché il suo ricordo e la sua arte possano avere il giusto riconoscimento”. Ultimati i lavori della messa in opera, i quadri saranno visitabili dalla settimana prossima.

(Il Faro online)