Ardea – Un’automobile ha investito due pedoni intorno alle ore 18 di questo pomeriggio in Via Campo di Carne, altezza Cogna, al confine tra Ardea e Aprilia. I due pedoni, un uomo e una donna, sono morti sul colpo. È ancora da accertare l’identità delle due vittime, forse straniere.

L’automobile, una Mercedes Benz Station Wagon guidata da un uomo di mezza età, proveniente da Aprilia in direzione Ardea, ha riportato diversi danni tra cui un faro rotto e il vetro del parabrezza sfondato. I pedoni camminavano sul ciglio della strada e forse a causa della scarsa luminosità della via non sono stati visti dal guidatore.

Via Campo di Carne collega la frazione di Tor San Lorenzo alla Via Nettunense e porta direttamente alla stazione di Campo di Carne. Risulta dunque essere una strada molto trafficata e pericolosa. La via si trova in una zona prettamente agricola, con poche abitazioni, strade strette e poca illuminazione. Non è la prima volta che incidenti di questo genere avvengono su questa strada.

Il traffico della zona è stato interrotto e la strada è attualmente bloccata. Sul luogo dell’incidente sono accorse due autoambulanze del 118, i Carabinieri della Radiomobile di Aprilia e la Protezione Civile Airone di Ardea.

Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.