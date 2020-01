Cerveteri celebra Sant’Antonio abate: il programma della festa

Cerveteri – Anche quest’anno, la tradizione regala la celebre Festa di Sant’Antonio Abate, che a Cerveteri rappresenta, dopo San Michele Arcangelo, un vero e proprio patrono cittadino. Per l’occasione, l’Associazione Massari Ceretani, Le Signore del Rione La Boccetta, la Confraternita del S.S. Sacramento e la Parrocchia Santa Maria Maggiore, con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri, ha organizzato una giornata di iniziative per tutta la famiglia.

Nella giornata di venerdì 17 gennaio, la celebrazione religiosa, con la Santa Messa nella chiesa di Sant’Antonio alle ore 10:00 e alle ore 18:00.

Sabato 18 gennaio, gli appuntamenti per tutta la famiglia. Dalle ore 14.00 carri e animali di ogni sorta partendo dal Parco della Legnara sfileranno per le vie del centro storico. A seguire, si terrà la benedizione del fuoco presso la Cuppoletta di Sant’Antonio e processione verso la Chiesa con la Statua del Santo e poi l’attesissima benedizione degli animali. A seguire, in Piazza Santa Maria, giochi, maschere e distribuzione di panini, vino, e dei dolci tipici del Carnevale.

“La Festa di Sant’Antonio Abate è un appuntamento importante per la nostra Città – ha detto l’Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri Federica Battafarano – che risponde sempre con una partecipazione grandissima, e che vede nel nostro Centro Storico tante famiglie e soprattutto tanti bambini. Invito la cittadinanza di Cerveteri a partecipare alle iniziative in compagnia dei propri animali domestici e ringrazio gli organizzatori per l’impegno sempre dimostrato in questa occasione”.

(Il Faro online)