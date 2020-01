Città di Anagni, buona partita con Cassino, ma sono i ciociari a vincere

Cassino – Nel primo tempo molto equilibrio in campo anche se l’Anagni si fa apprezzare per buone trame offensive soprattutto grazie ad Elefante.

Poche però le conclusioni a rete da entrambe le parti e portieri inoperosi. Molte palle lunghe a cercare gli attaccanti spesso preda delle difese avversarie. Al 36′ gli ospiti pericolosi su punizione con Elefante il cui tiro si perde di poco a lato.

Al 40′ tirocross di Tataranno respinto da Del Giudice. Il secondo tempo parte con un grande Anagni che al terzo sfiora il vantaggio con Sosa che scheggia la traversa. Pochi minuti più tardi è Elefante che trova un palo, su una palla messa da Cardinali. Al 12° Russo Sante mette in mezzo dalla destra una buonissima palla per Sosa ma l’argentino viene anticipato dal difensore del Cassino che la mette in angolo. Un’Anagni che con questa occasione poteva benissimo stare sullo 0-3 in proprio favore. Altra occasione colossale per il vantaggio è sui piedi di Flamini appena entrato calcia in porta ma trova ancora un ottima parata di Del Giudice che gli nega per la quarta volta la rete. All’ultimo minuto di recupero la doccia gelata, il Cassino trova l’1-0 dopo una partita senza tiri in porta. Il gol porta la firma di Camarà che viene servito da Ricamato. Termina così un’ottima partita dell’Anagni che esce con la testa altissima. Domenica altra trasferta per gli uomini di Mancone che faranno visita al Portici.

Cassino: Del Giudice, Carcione, Ricamato, Giglio, Tribelli, Abreu, Centra, Orlando, Mazzei, Darboe, De Marco. A disposizione: Della Pietra, Cocorocchio, Negro, Camara, Miele, Salera, Drini, Reali, Lombardi. Allenatore Corrado Urbano.

Città di Anagni: Giuliani, Scatozza, Cipriani, Pastore, Russo L., Russo S., Sosa, Colarieti, Cardinali, Tataranno, Elefante. A disposizione: Bartolelli, Flamini, D’amicis, Neccia, Pappalardo, Contucci, Ancinelli, Capraro, Dolce. Allenatore Davide Mancone.

Arbitro: Mastrodomenico

(Il Faro on line)