Concorso di preselezione a Pozzuoli per due Agenti di Polizia municipale

Dal 27 al 29 gennaio si svolgeranno a Pozzuoli, in provincia di Napoli, presso il PalaTrincone di Monteruscello, le prove preselettive del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento – presso il Comune di Latina – di due Agenti di Polizia municipale, area tecnico-specialistica, da impegnare nei servizi di vigilanza e polizia (codice VGC), categoria C, profilo C1, a tempo indeterminato e pieno.

La prova consiste in 6 sessioni, iniziando dalla lettera ‘R’ così come previsto dall’estrazione della commissione esaminatrice.

Il 30 gennaio, invece, in un’unica sessione e sempre presso il PalaTrincone di Monteruscello a Pozzuoli, a partire dalle 9.30 avrà inizio la prova preselettiva per la figura di un Istruttore direttivo, area tecnicospecialistica, con competenze nella gestione dei Servizi tecnici, urbanistici, edilizi ed ambientali, codice TCD, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, da inserire sempre nell’organico del Comune di Latina. L’orario di inizio della prova è fissato per le 9.30.

Tutte le info e i dettagli sono disponibili sul sito del Comune di Latina e su riqualificazione.formez.it