Prenditi cura della tua pelle con i best-seller di Alpha H

Il brand Alpha H è stato fondato da Michelle Doherty, che per anni ha combattuto una personale battaglia contro l’acne fino all’ età adulta, ed è stata una delle prime a scoprire e ad utilizzare l’acido glicolico, un potente acido di frutta con proprietà esfolianti, usato nella cosmetica. Scopriamo i prodotti best-seller del brand.

Le maschere viso

La Liquid Gold Ultimate Perfecting Mask è una maschera rassodante illuminante contenente acido glicolico e lattico dall’ azione rigenerante, e burro di karité dal potere idratante. Si applica sul viso, collo e décolleté detersi, si lascia in posa non più di 10 minuti e si rimuove con un guanto da bagno inumidito con acqua tiepida. La Clear Skin Blemish Control Mask (24 euro) è una maschera detergente in argilla bianca che pulisce a fondo i pori, rimuove le impurità e riequilibra la pelle. E’ arricchita di estratto di eucalipto e aloe vera, che aiutano a ridurre l’infiammazione e lenire la pelle, e di olio di noce di macadamia e jojoba che donano morbidezza alla pelle.

Le lozioni

Il Liquid Gold, lozione a base di liquirizia e proteine della soia, che rigenera e rassoda la pelle riducendone le rughe e migliorandone la grana, è un trattamento viso da applicare ogni sera sulla pelle detersa. Il Balancing Cleanser è una lozione detergente cremosa e nutriente, che elimina ogni traccia di make-up dal viso e dagli occhi, idratando la pelle grazie alla presenza dell’aloe vera e della vitamina E.

I sieri

I sieri in gamma (49 euro ciascuno) si applicano 2-3 gocce ogni mattina sul viso, collo e décolleté detersi, evitando il contorno occhi. Abbiamo la Vitamin C che migliora la luminosità e l’elasticità della grana della pelle, riduce le macchie, affina i pori e corregge l’aspetto delle pelli danneggiate dal sole e soggette a invecchiamento precoce; la Vitamin B che è un siero vitaminico anti-età che assorbe gli inquinanti ambientali e previene l’invecchiamento precoce creando un effetto rimpolpante ed idratante;

la Vitamin E è un antiossidante che lenisce ed idrata le pelli secche, irritate e rugose; la Vitamin A rende la pelle più liscia e morbida, stimolando il naturale processo di rigenerazione cutanea.

Le creme

L’ Essential Hydration Cream è una crema idratante ed emolliente viso, contenente geranio rosa, vitamine, minerali, acidi grassi e peptidi, che donano morbidezza e vitalità alle pelli disidratate. La Daily Essential Moisturiser SPF50+ (36,90 euro) è un trattamento 3-in-1 che funge da crema idratante, da protezione solare UVA/UVB e da primer opacizzante. Contiene la provitamina B5, che idrata la pelle senza appesantirla, e la vitamina E che la protegge dalle aggressioni ambientali e dall’invecchiamento precoce.

Il contorno occhi

Il Liquid Gold Firming Eye Cream (55 euro) è un contorno occhi anti-età che attenua la visibilità delle rughe statiche, illuminando questa delicata zona.

Se volete provare alcuni di questi prodotti, vi lascio i link sui quali poterli reperire:











(Il Faro Online)