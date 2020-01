Litorale romano, Mina e Zeus nomi più gettonati tra i cani. Maltese e chihuahua le razze più scelte

Ostia – Mia per le femmine e Zeus per i maschi: sono questi i nomi più gettonati per i nostri amici cani iscritti nel 2019 presso l’anagrafe canina del Servizio Veterinario della Asl Roma 3. I padroni dei Fido più fantasiosi sono quelli degli animali maschi, nonostante la maggioranza sia rappresentata dagli esemplari femmina. E tra le razze, maltese e chihuaha sono in cima alla lista delle preferenze.

Sono questi i risultati dell’analisi dei nuovi iscritti all’anagrafe canina nel 2019 curata dal Servizio Veterinario della Asl Roma 3. Un servizio importante che si occupa della epidemiologia e delle vaccinazioni dei nostri amici a quattro zampe oltre che dei compiti di controllo nei confronti degli allevamenti e di tutto ciò che ha a che fare con gli animali.

Com’è noto, la competenza della Asl Roma 3 si estende su un bacino che comprende tutto il X Municipio (Ostia, Acilia e dintorni), l’intero Comune di Fiumicino, da Monteverde alla Portuense parte dei municipi XI e XII, per un totale di oltre 600mila residenti.

CANI ISCRITTI: IL SESSO

Nel 2019 sono stati iscritti all’anagrafe canina 7704 esemplari. Di questi 3772 maschi (dei quali 137 sterilizzati) e 3932 femmine (delle quali 330 sterilizzate). E’ evidente che il fenomeno della sterilizzazione riguardi più le cagnette che espongono i padroni al disagio delle mestruazioni ed al rischio di atti aggressivi da parte degli esemplari maschi in strada.

LA TOP 30 DEI NOMI

Il primato dei nomi più gettonati appartiene senza dubbio agli esemplari femmina. Il fenomeno non si direbbe dovuto alla superiorità numerica di esemplari di sesso femminile quanto, invece, al fatto che i proprietari dimostrano forse meno fantasia rispetto a quelli degli esemplari maschi. Il nome più gettonato nel 2019 è stato Mia (106) seguito la Luna (98) e Kira (84). Per ritrovare il primo nome maschile dobbiamo arrivare alla decima posizione con Zeus (48). Seguono Leo (47) e Rocky (45).

Questa, comunque, la top 30 dei nomi più gettonati Mia 106, Luna 98, Kira 84, Nina 67, Stella e Zoe 65, Lola 54, Maia e Molly 51, Zeus 48, Leo 47, Rocky 45, Margot 43, Lilly e Thor 40, Jack e Lucky 39, Argo e Lillo 30, Ettore 29, Cicci 28, Charlie e Milo 27, Bianca 26, Cesare e Max 25, Pepe, Sally e Wendi 24, Leone e Nala 23.

LE RAZZE PIU’ PRESENTI NELLE NOSTRE CASE

Va premesso che quasi la metà dei cani registrati nel 2019 è meticcia: si tratta di ben 3717 esemplari ovvero il 48,25% del totale. Diverse le motivazioni che portano a questa decisione: spesso è di ragioni economiche (il cane con pedigree prelevato da un allevamento ha un valore commerciale), altre per ragioni etiche (si prelevano dai canili o si raccolgono trovatelli di strada), altre ancora perchè i meticci si ritengono più affettuosi e dall’intelligenza vivace.

Riguardo, invece, alle razze la scelta è molto variegata e la sensazione è che risenta per certi versi di “mode” e tendenze sociali. Per certi versi si continuano a prediligere razze di esemplari che non crescono molto in dimensioni per essere accolti meglio nelle abitazioni e stare il più vicino possibile ai proprietari. Non è un caso il termine sempre più in uso di animali d’affezione, indicando con questo la reale possibilità di interagire in qualsiasi momento della giornata gesti d’affetto e di stretta vicinanza.

A guidare la speciale classifica delle razze più diffuse nel 2019 è il maltese con 307 esemplari, seguito dal chihuahua con 305 esemplari registrati dei quali viene specificato 85 a pelo corto e 46 a pelo lungo. Seguono i jack russel terrier (250). I bassotti tedeschi sono 227 ma si presentano in diverse varianti: a pelo corto (95), a pelo duro (53), nano a pelo corto (11) o kaninchen a pelo corto (5).

Ecco comunque la top 30: Maltese (307), chihuahua (305), jack russel terrier (250), bassotto tedesco (227), barboncino (201), pitbull (198), bulldog francese (176), pinscher (154), pastore maremmano abruzzese (149), pastore tedesco (140), labrador retriever (135), setter inglese (122), cane corso (101), segugio (88), american staffords hire terrier (85), american bulldog (75), cocker (67), yorkshire (64), rottweiler (62), shih tzu (60), pastore dell’asia centrale (54), boxer (52), spitz (50), espagnuel breton (46), lagotto romagnolo (35), dogo argentino (36), siberian husky (35), beagle (33), bordier collie (32) e bracco (29).