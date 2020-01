Nettuno, commissione garanzia dei cittadini: riaperti i termini di presentazione delle candidature per le sole donne

Nettuno – Sono riaperti i termini, per la sola categoria donne, per la presentazione delle candidature per la formazione della Commissione di Garanzia dei cittadini. Entro il termine del 18 dicembre 2019 sono pervenute al Comune di Nettuno n. 33 di cui 26 sono state accettate e 7 respinte per mancanza del documento d’identità. Delle domande valide pervenute 6 sono state presentate da donne.

La commissione, come previsto dal regolamento comunale, deve essere composta da 24 cittadini residenti nel comune di Nettuno, di cui 12 donne e 12 uomini così composti: 4 uomini e 4 donne di età tra i 18 e i 30 anni, 4 uomini e 4 donne di età tra i 31 e i 60 anni, 4 uomini e 4 donne dai 61 anni in poi.

Accertato il numero insufficiente di componenti di sesso femminile il Comune di Nettuno ha ritenuto necessario procedere alla riapertura dei termini relativamente alla sola componente femminile per tutte le fasce di età richieste.

Clicca qui per scaricare il modulo di domanda

Le domande potranno essere presentate entro le ore 12 del 10 febbraio 2020. Le manifestazione di interesse dovranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Nettuno in busta chiusa sulla quale dovranno essere apposti il mittente, il destinatario e la dicitura: “Manifestazione di interesse per la Costituzione della Commissione di Garanzia dei Cittadini” o tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo: protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it.

Le candidature dovranno indicare: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, numero del documento d’identificazione e data di rilascio, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica ed indicare se fanno parte di una minoranza.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune di Nettuno (allegato al presente avviso), con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

L’estrazione delle candidature a sorte, da parte del Segretario Comunale, garante della trasparenza e della correttezza delle procedure, avverrà pubblicamente il 18/02/2020 alle ore 11.00, presso la Sala Consiliare o altro luogo debitamente pubblicizzato. La stessa sarà nel rispetto del criterio di composizione della commissione e del Regolamento.

(Il Faro online)