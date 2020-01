Ostia, Fratelli d’Italia: “Sgomberare al più presto l’ex stabilimento Arca”

Ostia – “In questi due anni abbiamo chiesto commissioni e sollecitato interventi per risolvere la situazione dell’ex stabilimento Arca. Siamo arrivati a quasi quaranta occupanti e l’Amministrazione sembra rassegnata a tenerli lì finché non inizieranno i lavori di bonifica. E nel frattempo? Lasciamo che la situazione continui così?”, si legge in una nota diffusa da Fratelli d’Italia X Municipio.

“Durante le feste – proseguono – c’è stato un incendio, i cittadini e gli stabilimenti vicini segnalano in continuazione il degrado, la sporcizia e le condizioni igieniche precarie che sussistono all’interno. Come Gruppo di Fratelli d’Italia abbiamo scritto una lettera al Prefetto di Roma per denunciare la situazione e fare in modo che sia garantita la sicurezza per chi vi abita e per la cittadinanza. Siamo molto preoccupati e riteniamo necessario ripristinare sicurezza, decoro e igiene nel più breve tempo possibile”, concludono.

(Il Faro online)