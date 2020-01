Raccolta solidale per case famiglia e orfanotrofi, Ardea si mobilita

Ardea – Sabato 11 gennaio dalle ore 10 alle ore 13:30 presso Largo Genova (Ardea) si è svolta la raccolta solidale organizzata dal Comitato cittadino di Fratelli d’Italia – Ardea a favore delle case famiglia del territorio. Il ricavato della raccolta andrà esclusivamente a case famiglia e orfanotrofi per il rifornimento di materiali come generi alimentari, articoli per la scuola, per l’igiene personale e per la cura della casa.

Presenti all’iniziativa il gruppo di Fratelli d’Italia al completo, l’On. Consigliere Regionale (Lazio) Antonello Aurigemma, la Consigliera comunale della Lega Luana Ludovici e la “new entry” nel prossimo Consiglio comunale, al posto di Massimiliano Giordani, Simone Centore del gruppo politico “Cambiamo”, il quale ha contribuito a titolo personale alla raccolta di beneficenza, attraverso la donazione di prodotti per la cura alla persona.

Alla raccolta solidale hanno preso parte anche le Consigliere comunali Raffaella Neocliti e Edelvais Ludovici. Quest’ultima ha dichiarato “Grazie a tutti i cittadini che hanno collaborato a questa raccolta solidale, al fine di promuovere una fitta solidarietà di rete sul territorio […] Non è solo un’ iniziativa politica: è un’ iniziativa che coinvolge quanti vogliono essere partecipi e solidali verso il prossimo”.