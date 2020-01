Trastevere raggiunto nel finale dalla Vis Artena: finisce 1-1

Lariano – Finisce in parità allo stadio “Abbafati” di Lariano, terreno amico della Vis Artena. Per il Trastevere è il secondo pareggio consecutivo in trasferta, e terzo risultato utile consecutivo, considerando la vittoria di 7 giorni fa allo Stadium contro il Ladispoli.

Nel primo tempo la squadra di Perrotti parte bene, cercando di mettere in difficoltà gli avversari. Da segnalare dopo 12 minuti il brutto infortunio a Marco Paolacci, capitano della squadra di casa, ed ex capitano anche del Trastevere nella stagione 2016/17.

Uno scontro violento in cui il difensore rosso verde ha avuto la peggio, e che lo ha costretto a lasciare il campo. Al suo posto dentro Chinappi, altro ex della gara. La gara si sblocca al 42′: su angolo di Bergamini, il portiere Manni è bravo a respingere il primo colpo di testa di Sfanò, ma nulla può sulla successiva ribattuta in rete di Bassini. Per l’ex difensore del Picerno, si tratta della prima rete con la maglia amaranto.

Nel secondo tempo il Trastevere prova a controllare le offensive avversarie, ma al 37′ deve capitolare, quando la squadra di casa trova il pari con Cericola. Finisce dunque 1-1, con qualche rimpianto per la squadra di Perrotti. Con questo punto, la squadra trasteverina riesce comunque a raggiungere il quarto posto, con 32 punti in classifica, al pari del Sassari Latte Dolce, sconfitto in casa dal Latina.

Domenica prossima al “Trastevere Stadium” si giocherà Trastevere – Budoni.

Vis Artena – Trastevere 1-1

Vis Artena: Manni, Sarcone, Paolacci (12′ pt Chinappi), Sabelli, Delgado, D’Alessandris, Montesi, Cataldi, Cericola, D’Angeli (19′ st Ciotoli), Gori (11′ st Esposito). A disp. Tocci, Palmisani, Tordella, Vinella, Cerbara, Vergine. All. Campolo

Trastevere: Cavalli, Tarantino, Calisto, Iannoni, Sfanò, Bassini, Sannipoli, Lucchese (41′ st Tajarol), Fontana (41′ st Barbarossa), Bergamini, Bertoldi. A disp. Casagrande, Pastorelli, Mangione, Cervoni, Quattrucci, Taricone, Papalia. All. Perrotti

Arbitro: Silvera di Valdarno (Cinotti – Maione)

Reti: 42′ Bassini (T), 37′ st Cericola (V)

Note: ammoniti Cericola, D’Alessandris, Gori, Chinappi, Cataldi e Lucchese. Spettatori 200 circa.

Ufficio Stampa

ASD TRASTEVERE calcio