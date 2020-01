Incidente mortale a via Campo di Carne, chi sono le vittime

Ardea – Nel pomeriggio di ieri, lunedì 13 gennaio, intorno alle ore 18, sono state investite e uccise due persone in via Campo di Carne (leggi qui). Le due vittime sono marito e moglie – Pietro e Nelita Tacconi – due pensionati ottantenni che si trovavano a pochi metri da casa.

I due signori erano appena scesi da un autobus che proveniva dalla stazione di Campo di Carne. Stavano camminando sul ciglio della strada pronti ad attraversare quando una vettura Mercedes-Benz classe A nera, guidata da un giovane di 19 anni, li ha centrati in pieno togliendogli la vita sul colpo.

Nel tratto dove le due vittime sono state investite – Via Campo di Carne, altezza Cogna – l’illuminazione è assente e la visibilità è dunque ridotta. È probabile che il guidatore, abitante della zona e proveniente da Aprilia in direzione Ardea, non sia riuscito a vedere i pedoni in tali circostanze.

Sul luogo dell’incidente sono accorse due autoambulanze del 118, i Carabinieri della Radiomobile di Aprilia e la Protezione Civile Airone di Ardea. Il conducente è stato sottoposto ad accertamenti alcolemici e tossicologici dopo il ritiro della patente. Si attendono i risultati delle analisi.

