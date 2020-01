Pescatori Ostia, al Lodovichetti tris di gol all’Indomita Pomezia

Ostia – Grande vittoria della Pescatori che inizia alla grande il girone di ritorno, superando 3 a 2 l’Indomita Pomezia al Lodovichetti e volando a 33 punti in classifica nel Girone C di Promozione, sempre a -5 dal terzo posto, occupato però dal Centro Sportivo Primavera, che ha sorpassato l’Indomita battendo il Pian due Torri in rimonta.

Gli Squali di mister Lodi si regalano tre punti fondamentali nel match d’alta classifica con la compagine pometina e lo fanno al termine di una gara nella quale hanno sempre comandato le operazioni.

A partire dal minuto 30, nel quale i gialloverdi vanno in gol con Di Cori, con la sua pregevole iniziativa serve De Nicola che, di prima intenzione, con il mancino, fa secco il portiere ospite. Gran bel gol davvero e Pescatori avanti.

Poi, ancora De Nicola potrebbe raddoppiare, ma il suo colpo di testa, a botta sicura, e ben indirizzato, viene parato da Fantegrossi con un grande intervento.

Erroraccio della difesa pometina e grande scaltrezza di Samu Marinucci che sfrutta l’ingenuità dell’Indomita per segnare, al 55′, il gol del 2 a 0 meritato. Un’altra rete, dopo quella segnata contro l’Ostiantica, per l’attaccante di mister Lodi.

Passano 5 minuti e, con orgoglio, l’Indomita prova a rientrare in gara. Affidandosi a Klaus Seferi, autore dell’1 a 2. Ma è un fuoco di paglia, perchè la Pescatori non molla la preda e torna avanti di due reti, realizzando il 3 a 1 con l’argentino Pablo Sale, uno dei nuovi pregiati volti in casa gialloverde. Dall’angolo di Fraschetti è l’ex Unipomezia a fulminare Fantegrossi, dopo il tentativo di sforbiciata di Marinucci. Prima rete per lui con la nuova maglia e Borghetto in festa.

Al 79′ Frezza prova ancora a suonare la carica per la compagine di Aiello, realizzando la seconda rete pometina, ma al fischio finale il popolo gialloverde esplode nella festa.

Vince con merito e con grande determinazione una Pescatori sempre più protagonista nell’anno della rinascita gialloverde.

(Ufficio Stampa Pescatori Ostia)

(Il Faro on line)