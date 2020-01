Alba Pontina, Maricetta Tirrito: “Fondamentali le figure dei collaboratori di giustizia”

Latina – “Credo sia necessario che la politica coinvolta faccia un passo indietro e permetta la dovuta chiarezza”. In qualità di Portavoce del Comitato dei collaboratori di giustizia italiani (COGI), Maricetta Tirrito interviene sugli sviluppi dell’inchiesta denominata Alba Pontina (leggi qui) e sui presunti favori per voti di scambio nella provincia di Latina.

“Non posso che sottolineare quanto sia importante la presenza dei Collaboratori nelle più grandi inchieste giudiziarie . Un concetto di utilità e servizio che Giovanni Falcone negli anni 80/90 ben espresse. Certo ogni dichiarazione deve essere suffragata da un riscontro“.

Va ricordato come si sia arrivati, dopo la testimonianza nei mesi scorsi di Renato Pugliese, a quella di Agostino Riccardo, ora collaboratore di giustizia, che per i Di Silvio si “occupava” di estorsioni. Riccardo ha fatto nomi e date, tirando in ballo pezzi grossi della politica pontina.

Il quadro che è emerso dalle dichiarazioni di Riccardo – in videoconferenza con il Tribunale – è quello di campagne elettorali, a Latina come a Terracina – pesantemente condizionate dal voto di scambio.

“Oggi più che mai – prosegue Maricetta Tirrito – l’intreccio tra il fenomeno mafioso ed il potere politico emerge e sconvolge. Latina ne è un esempio . L’importante, ed è il mio augurio, è che tutto ciò non diventi la guerra di un lato politico contro un altro, ma rimanga la battaglia di sempre ,Quella del bene contro il Male, della legalità contro il malaffare, dello spirito di sacrificio contro la politica corrotta”.