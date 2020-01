Cerveteri, boato alle Poste: malviventi portano via il bancomat

Cerveteri – Notte di paura per i residenti di Valcanneto, svegliati da un grande boato intorno alle due di notte. A farne le spese il bancomat delle Poste di via Boito, preso di mira da alcuni ladri.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero fatto saltare il postamat, provocando non pochi danni all’edificio che ospita gli uffici postali, per poi trascinarlo lungo tutta via Boito, dandosi alla fuga. Nel trafugare il postamat, sono state danneggiate anche alcune auto parcheggiate su va Boito. Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine.

(Il Faro online)