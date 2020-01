Corsa del Ricordo, aperte le iscrizioni per l’edizione 2020

Roma – Il prossimo 9 febbraio tradizionale appuntamento con la Corsa Del Ricordo manifestazione giunta quest’anno alla settima edizione. Si sono aperte in questi giorni le iscrizioni alla 10 km organizzata da da Asi, con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmatia e di Federesuli e la collaborazione tecnica del Gruppo Sportivo Bancari Romani.

La Corsa del Ricordo è ormai un atteso appuntamento del podismo romano inserito nel quadro delle commemorazioni della Giornata del Ricordo che commemora le vittime delle Foibe e la tragedia dell’esodo delle popolazioni Giuliano-Dalmate.

Il percorso è quello ormai collaudato che si snoda nel cuore del quartiere Giuliano-Dalmata, con partenza ed arrivo in via Oscar Senigaglia dove è posto lo stele commemorativo davanti al quale verranno effettuate le premiazioni dei vincitori. La gara attraverserà, grazie al rapporto di collaborazione con l’Esercito Italiano, anche quest’ anno per un lungo tratto i viali della città militare della Cecchignola per offrire ai runners un percorso suggestivo, particolarmente gradito ai podisti. Parallelamente alla gara competitiva si svolgerà una corsa aperta a tutti di 3.500 km dove tutti potranno partecipare correndo, camminando e marciando, senza agonismo esasperato per portare la propria testimonianza ‘sportiva’ in una data così importante dal punto di vista storico.

Come ogni anno, sullo stesso percorso della non competitiva, si svolgerà, in onore del campione olimpico e profugo fiumano Abdon Pamich da sempre vicino alla manifestazione, il Trofeo di Marcia ‘Tokyo 1964’ riservato ai marciatori. Lo scorso anno furono oltre 20 gli atleti che si sono cimentati nella specialità.

Gli organizzatori, vista la risonanza raggiunta dalla manifestazione nel corso degli anni, sperano di superare le mille iscrizioni dell’edizione 2019.

Modalità di partecipazione – Iscrizioni VII Corsa del Ricordo

Il costo delle iscrizioni è di € 10,00 per la gara competitiva con pacco gara e di € 5,00 per quella non competitiva e per la gara di marcia.

Le preiscrizioni alla gara competitiva chiuderanno giovedì 6 febbraio 2020 per le Società sportive mentre per gli individuali l’iscrizione continuerà fino a sabato 8 febbraio 2020 durante la distribuzione dei pettorali e in via del tutto eccezionale domenica mattina fino alle 8,30 con una maggiorazione della quota di iscrizione di 2€ per oneri di segreteria.

Le preiscrizioni debbono essere inviate via fax al numero 06-7005456 oppure via mail a iscrizioni@corsadelricordo.it con l’indicazione del cognome, nome, sesso, anno di nascita, società di appartenenza, numero di tessera e indicazione dell’ente di affiliazione.

Le iscrizioni per la gara competitiva possono essere anche effettuate presso i seguenti negozi:

LBMsport – Via Tuscolana 187/a; LBM sport – Viale Somalia 13/1; Footworks – Viale Carlo Felice 13/15 Le iscrizioni per la gara non competitiva si possono fare presso la sede dell’Asi Comitato Provinciale di Roma e dell’Asi Point di Lanuvio entro e non oltre giovedì 6 febbraio 2020 e continueranno domenica mattina, sul luogo del ritrovo della gara, con la maggiorazione di 1€ per oneri di segreteria.

La quota di iscrizione dovrà essere versato al ritiro del pettorale o via bonifico bancario intestato a: Comitato Provinciale ASI Roma, codice Iban: IT92G0306909606100000112025.

I pettorali delle preiscrizioni, sia per le società che per i singoli, si possono ritirare sabato 8 febbraio 2020 presso il punto vendita LBN in Via Tuscolana 187/a dalle ore 11,00 alle ore 19,00, oppure domenica mattina 10 febbraio sul luogo del ritrovo entro le ore 8,30.

I presidenti delle società dovranno inviare un elenco degli atleti partecipanti , riportando generalità,sesso, anno di nascita, categoria di appartenenza e numero di tessera, il tutto a firma del Presidente che, sotto la propria responsabilità, attesta il tesseramento degli atleti e la regolare certificazione medica per l’anno in corso dell’atleta.

Per l’iscrizione degli atleti singoli essi dovranno allegare copia della tessera valida per l’anno in corso. Al momento del ritiro del pettorale, gli atleti dovranno esibire obbligatoriamente il tagliando rilasciato per il tesseramento Fidal oppure la tessera dell’Ente di Promozione Sportiva valida per l’anno in corso specifica per la pratica dell’atletica leggera, oppure la tessera RunCard.

(Il Faro on line)