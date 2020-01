Diecimila euro di pedaggi non pagati, denunciato 37enne di Gaeta

Gaeta – “Viaggio ma col trucco.” Un 37enne, originario di Roma ma residente a Gaeta, aveva, infatti, studiato un piano per non pagare i pedaggi autostradali: ogni volta che arrivava al casello si accodava ai mezzi muniti di telepass e, approfittando della sbarra che si sollevava in automatico, riusciva a evitare, in maniera fissa, l’obbligo del pagamento.

La strategia, però, alla fine, è stata scoperta. Su disposizione della Questura di Latina, infatti, gli agenti del Commissariato di Gaeta, nell’ambito di mirati servizi di controlli del territorio, hanno rintracciato l’uomo, su cui gravava una segnalazione di rintraccio per poter procedere al sequestro preventivo delle targhe e della carta di circolazione, disposta dall’Autorità Giudiziaria di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta.

Non solo. Dato che lo stratagemma da lui messo in atto ha causato circa diecimila euro di “danno” alla Società Autostrade, quest’ultima ha provveduto a querelarlo per truffa e insolvenza fraudolenta – era stato ripreso dalla telecamere di videosorveglianza poste all’ingresso dei caselli -. Ora, l’uomo, identificato proprio mentre si trovava alla guida della propria auto, è stato regolarmente denunciato.

(Il Faro on line)