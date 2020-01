Ostiamare, Castelletti nuovo allenatore della squadra under 15

Ostia – L’As Ostiamare Lidocalcio è lieta di dare il proprio benvenuto a Cristian Castelletti, nuovo tecnico dell’Under 15 Elite biancoviola.

Cristian Castelletti, ex difensore nel suo passato da calciatore, ha indossato, oltre alle maglie di Rieti, Civitavecchia e Ladispoli, proprio quella dell’Ostiamare, nella stagione di Eccellenza 2009-2010, collezionando 24 presenze e realizzando 4 reti con i lidensi guidati dall’allenatore Ugo Fronti. Appesi gli scarpini al chiodo, Cristian ha poi vissuto una importante esperienza professionale come vice-allenatore al Flaminia insieme al tecnico Pierluigi Vigna e, sempre con lui, allo SFF Atletico.

Contestualmente l’Ostiamare rivolge un caloroso in bocca al lupo al tecnico Valerio Paoli, che per sopraggiunti impegni lavorativi non ha potuto proseguire la sua avventura alla guida dei ragazzi del 2005.

Benvenuto Cristian, buon lavoro ad Ostia!

(Luigi Baioni – Direttore Generale Ostiamare Lidocalcio)

(Il Faro on line)