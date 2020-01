Premio Anffas Ostia, Califano: “Fondamentali oggi l’integrazione e la sensibilizzazione”

Ostia – “Voglio complimentarmi con l’associazione Anffas Ostia, che da oltre 3 decenni si occupa di disabilità intellettiva, per l’iniziativa appena annunciata (leggi qui): un premio destinato a istituti e studenti il cui ricavato sarà destinato all’abbattimento delle barriere architettoniche e alla formazione degli allievi”. Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

“Il ‘concorso’ premierà 2 elaborati che si saranno contraddistinti sulle tematiche dell’integrazione e dei diritti civili, partendo dai nostri principi costituzionali. Un’idea che trovo davvero intelligente e che stimola i ragazzi a mettersi in discussione e soffermarsi su questioni di grandissima rilevanza, soprattutto oggi.

Si tratta di una iniziativa assai lodevole messa in campo da un’associazione che da tantissimi anni si batte per il miglioramento della vita delle persone con disabilità e del tessuto sociale della nostra Regione, attraverso una grande lavoro di sensibilizzazione. All’Anffas di Ostia vanno i miei più sinceri complimenti per quello che sta facendo”.