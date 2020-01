Trabucchi, Zingerle, Betemps e Barale campioni olimpici di staffetta mista

Losanna – Quartetto d’oro del biathlon azzurro.

Martina Trabucchi, Linda Zingerle, Nicolò Betemps e Marco Barale sono i nuovi campioni olimpici giovanili di Losanna 2020 grazie al primo posto ottenuto nella staffetta mista disputata sulle nevi francesi di Les Tuffes.

La squadra italiana è giunta prima al traguardo in 1h10’55.3 (con 0+6) superando la Russia all’ultimo poligono e infliggendole 43.7 secondi (1+12). Terzo gradino del podio per la Francia (+1’28”6).

Per l’Italia si tratta del secondo oro in questa edizione dei Winter YOG e della seconda medaglia del biathlon dopo l’argento ottenuto da Zingerle e Barale nella staffetta mista singola.

I giovani azzurri hanno ricevuto i complimenti anche dai protagonisti della staffetta mista che vinse la medaglia di bronzo a PyeongChang 2018. In quell’occasione Barale scrisse un messaggio a Windisch dicendogli che era il suo idolo, oggi il biathleta azzurro, complimentandosi per la medaglia, gli ha risposto: “Per come hai sparato, ora sei tu il mio idolo“.

Il medagliere azzurro

Argento – Staffetta mista singola (Biathlon) – Linda Zingerle e Marco Barale

Argento – Sprint femminile (Sci alpinismo) – Silvia Berra

Oro – Sprint maschile (Sci alpinismo) – Rocco Baldini

Argento – Sprint maschile (Sci alpinismo) – Luca Tomasoni

Bronzo – Slalom maschile (Sci alpino) – Edoardo Saracco

Oro – Staffetta mista (Biathlon) – Martina Trabucchi, Linda Zingerle, Nicolò Betemps e Marco Barale

Oro* – Hockey 3×3 a nazionalità mista maschile – Alessandro Segafredo

Oro* – Hockey 3×3 a nazionalità mista femminile – Elisa Innocenti

Argento* – Hockey 3×3 a nazionalità mista femminile – Carlotta Regine

*vinta sotto la bandiera CIO

(Il Faro on line)

(fonte@coni.it)(foto@ OIS/IOC)