Città del Vaticano – Papa Francesco nomina una donna sottosegretario alla Segreteria di Stato. Si tratta di Francesca Di Giovanni, 66 anni, con una laurea in giurisprudenza, che ha lavorato nell’ambito del settore giuridico-amministrativo presso il Centro internazionale del Movimento dei Focolari.

In particolare, Di Giovanni, si legge in una nota diffusa dalla Santa Sede, ricoprirà l’incarico di sottosegretario per il Settore multilaterale della Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato. Finora è stata Officiale della medesima Sezione per i Rapporti con gli Stati.

Di Giovanni ha svolto il suo servizio sempre nel settore multilaterale, soprattutto per quanto riguarda temi relativi ai migranti e i rifugiati, il diritto internazionale umanitario, le comunicazioni, il diritto internazionale privato, la condizione della donna, la proprietà intellettuale e il turismo.

(Il Faro online)