Ad Ancona i Campionati Italiani Paralimpici Indoor ed Invernali Lanci

Ancona – La stagione dell’atletica paralimpica inizia, come da tradizione, dai Campionati Italiani Indoor ed Invernali Lanci di Ancona.

Venerdì 24 e sabato 25 gennaio il PalaIndoor accoglierà atleti e società di tutta Italia per le gare paralimpiche al coperto di velocità e salti, mentre l’adiacente Stadio Italico Conti metterà in palio i titoli invernali dei lanci per le specialità di disco, giavellotto, peso e clava.

La rassegna nazionale per i lanciatori sarà valida come primo appuntamento della Coppa Italia Lanci 2020, vinta l’anno scorso da #Iloverun Athletic Terni per la categoria maschile e da Handy Sport Ragusa per quella femminile.

La conferenza stampa di presentazione è fissata per martedì 21 gennaio alle 12 presso la sede del Comune di Ancona alla presenza di Nelio Piermattei, presidente dell’Anthropos Civitanova, società co-organizzatrice dell’evento, e del delegato regionale FISPES Sabina Schiavoni.

In contemporanea alle manifestazioni Fispes si svolgeranno le gare per i Campionati Italiani Indoor della Fisdir (Federazione Italiana Sport Disabilità degli Intellettivo Relazionali).

(Il Faro on line)(foto@MantovaniFispes)