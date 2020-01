Coppa Italia, Pellegrini trascina i giallorossi: la Roma espugna il Tardini e vola ai quarti

Parma - Festa giallorossa allo Stadio "Ennio Tardini" di Parma, dove la Roma batte per 2 a 0 la formazione emiliana grazie alla doppietta personale di Lorenzo Pellegrini. Le reti arrivano entrambe nella seconda frazione di gioco. Al 49' Pellegrini sblocca il match grazie a un assist di Kalinic. Poco dopo Pau Lopez salva il risultato su Inglese. Al 76' raddoppio dello stesso Pellegrini su rigore. Il Parma esce a testa alta dalla competizione nazionale. La Roma di Fonseca vola invece ai quarti dove incontrerà la Juventus.

“La dedica oltre che alla mia famiglia ci tengo a farla a Nicolò (Zaniolo, ndr.). Per me è come un fratellino. Gli voglio bene e lo aspetto presto presto in campo. Abbiamo bisogno di lui”, il commento di Lorenzo Pellegrini a margine della partita.

Così in campo

I padroni di casa scendono in campo con un 4-3-2-1: Colombi; Laurini (64' Iacoponi), Dermaku, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Scozzarella (70' Kulusevski), Barillà; Siligardi, Kurtic; Cornelius (46' Inglese).

Fonseca, che deve rinunciare a Zaniolo e Dzeko, schiera i suoi con un 3-4-3: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Smalling; Florenzi (79' Bruno Peres), Diawara, Pellegrini (85' Veretout), Kolarov; Ünder, Kalinic, Perotti (70' Kluivert).

