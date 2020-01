È Roberta Gaetani il nuovo assessore all’Urbanistica ed assetto del territorio di Santa Marinella

Santa Marinella – È Roberta Gaetani il nuovo assessore all’urbanistica ed assetto del territorio. La delega sino ad ora in capo al sindaco Tidei è stata assegnata con il consenso unanime della maggioranza su proposta dei consiglieri della lista Tidei (Befani,Angeletti, Fronti).

“Roberta Gaetani è una giovane e stimata avvocatessa nonché docente di diritto” – queste le parole del primo cittadino Tidei nel corso della conferenza Stampa di Presentazione.

“L’urbanistica e l’assetto del Territorio – prosegue Tidei – sono materie complesse e piene di insidie nelle quali sono sicuro che Roberta saprà districarsi benissimo, oltre che fornire alla città, un contributo competente e di livello. A lei – conclude il Sindaco – rivolgo i miei migliori auguri di buon Lavoro a nome di tutta l’amministrazione comunale.

“Sono onorata – afferma la Gaetani – di questa nomina ma soprattutto di entrare a far parte di una squadra capitanata da un Sindaco di grande levatura professionale e politica. Le leggi sono il mio “pane quotidiano” e quindi, seppur complessa, non sono spaventata da questa delega potendo contare altresì sull’ausilio e sulla competenza dell’Arch. Claudio Gentili responsabile del servizio. A lavoro già da oggi colgo l’occasione per ringraziare i consiglieri Befani, Angeletti e Fronti che hanno sostenuto la mia nomina oggi formalmente ufficializzata”.