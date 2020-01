Fiumicino – In un periodo di primi bilanci, le forze politiche iniziano a pensare alla prossima campagna elettorale. Inevitabili alcune accelerazioni, incontri più o meno ufficiali, timide iniziative in comunione d’intenti.

E’ di questi giorni una polemica tra Lega e Forza d’Italia, poco più indietro nel tempo troviamo comunicati congiunti su incontri per ricostruire il centrodestra, a latere spostamenti di consiglieri o ex consiglieri da un partito all’altro.

Ma cosa ne pensa la gente? Il Faro on line ha pensato a lanciare un sondaggio (ricordiamo che i sondaggi online del faroonline.it non hanno un valore statistico, si tratta di rilevazioni non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno lo scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. Le percentuali non tengono conto dei valori decimali. In alcuni sporadici casi, quindi, la somma può risultare superiore a 100).

Il sondaggio lo abbiamo pensato svincolato dai nomi delle persone (per non essere influenzato da eventuali cambi di casacca) ma lo abbiamo pensato rispetto ai partiti, ai movimenti e alle liste civiche. Le opzioni le proponiamo in rigoroso ordine alfabetico.

Ecco dunque la domanda: “Fiumicino: chi, secondo te, nel fronte dell’opposizione, fino a oggi è stato più incisivo? Il sondaggio resterà votabile fino alla mezzanotte di domenica 19 gennaio 2020. Poi tireremo le somme…

ATTENZIONE: Il sistema di voto riconosce l’ip del votante, dunque, in caso di aggancio multiplo sulla stessa rete (ad esempio in un ufficio), il primo votante sarà accettato, gli altri esclusi. Ovviamente ciascuno potrà votare in autonomia utilizzando la propria sim, ed anche in questo caso il voto sarà univoco.