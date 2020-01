Volley Scuola-Trofeo Acea, si parte a febbraio

Roma – Torna il Volley Scuola, il torneo di pallavolo dedicato a tutti gli istituti di Roma e provincia, arrivato alla 27a edizione.

Volley Scuola sarà per la 26a volta “Trofeo Acea”, rinforzando così una partnership storica tra il Comitato Regionale Fipav Lazio presieduto da Andrea Burlandi e il primo operatore italiano nel settore del servizio idrico integrato.

La prima schiacciata c’è stata nel 1994 e dal 1995 le due realtà hanno iniziato a progettare insieme un torneo scolastico considerato oggi il più importante e partecipato in Italia. Alle scuole è stata già inviata l’indizione, mentre le prime gare si svolgeranno a partire da febbraio. Nel corso degli anni, Fipav Lazio e Acea hanno dato vita a edizioni memorabili (quella passata ha celebrato i 25 anni di matrimonio), oltre ad aver sviluppato tante attività fuori dal campo, come i seminari nelle scuole in cui si è parlato di acqua, di ambiente e di educazione civica, approfondendo diverse tematiche sociali che hanno accompagnato i giovani nella loro crescita.

Nel 2019, ad esempio, gli alunni hanno partecipato a incontri sulla lotta alla ludopatia giovanile, mentre nel 2018 Volley Scuola-Trofeo Acea ha portato negli istituti della Capitale il tema del bullismo. Quest’anno, operando in sintonia con la Giornata Mondiale dell’Alimentazione alla quale Fipav Lazio e Volley Scuola hanno aderito sin dal 16 ottobre 2019, ci sarà un focus specifico sull’alimentazione e sui corretti stili di vita, aderendo alle iniziative del Maeci (Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) e l’aics (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo).

Come non citare, poi, gli storici concorsi paralleli all’attività di gioco: “Raccontaci Volley Scuola”, “Click and Volley”, “Comics on the net” e “Slogan sull’uso consapevole dell’acqua”. Temi, foto, fumetti e messaggi di sensibilizzazione per dire ancora una volta “Volley Scuola è amicizia, etica, valori e sport sano e pulito”.

Nella mission di Acea c’è la voglia di migliorare la vita dei cittadini, offrendo servizi essenziali di alta qualità per la vita quotidiana delle persone: acqua, energia, illuminazione e trattamento rifiuti. Un percorso che si realizza, virtuosamente, anche attraverso il “Volley Scuola – Trofeo Acea”.

(Il Faro on line)