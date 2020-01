A Civitavecchia arrivano le giornate di prevenzione dell’osteoporosi

Civitavecchia – Gennaio è il mese della prevenzione dell’osteoporosi. Si svolgeranno infatti dal 18 al 25 gennaio le giornate dedicate alla prevenzione di questa sempre più diffusa patologia, con la possibilità di poter effettuare direttamente in farmacia (previa prenotazione) la Moc “Sonost3000”, Mineralometria Ossea Computerizzata, una tecnica di riferimento per prevenire, diagnosticare e controllare l’evoluzione dell’osteoporosi.

L’esame dura circa 10-15 secondi ed ha un costo di 20 €; l’apparecchio non emette radiazioni ed è totalmente innocuo perché si basa sugli ultrasuoni. La misurazione del T-Score viene effettuata ad entrambi i calcagni per la misurazione della densità ossea dal piede. Al termine dell’esame sarà possibile ritirare immediatamente l”osteoreport” in formato cartaceo. I risultati dell’esame individuano il range normale osteopenia e osteoporosi.

La Moc si effettua previa prenotazione alle farmacie comunali del gruppo C.S.P. Srl. Questi gli appuntamenti di gennaio:

18 e 20 gennaio 2020 , dalle ore 09.00 alle 13.00: Farmacia “Borgata Aurelia” (Via N. Paganini, 7 Civitavecchia). Prenotazioni: 0766560176;

, dalle ore 09.00 alle 13.00: Farmacia “Borgata Aurelia” (Via N. Paganini, 7 Civitavecchia). Prenotazioni: 0766560176; 20 gennaio 2020 , dalle ore 16.00 alle 19.30: Farmacia “Cisterna” (Viale P. Togliatti, 12 Civitavecchia). Prenotazioni: 0766 542642;

, dalle ore 16.00 alle 19.30: Farmacia “Cisterna” (Viale P. Togliatti, 12 Civitavecchia). Prenotazioni: 0766 542642; 25 gennaio 2020, dalle ore 09.00 alle 20.00: Farmacia “Boccelle” (Via E. Maroncelli, centro commerciale IperCoop, Civitavecchia). Prenotazioni: 0766 070036.

(Il Faro online)