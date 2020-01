Corsa di Miguel, domenica 19 gennaio, in gara anche Rosolino e Mallozzi

Roma – Siamo in pieno conto alla rovescia per la Corsa di Miguel che andrà in scena domenica sul tradizionale circuito dei ponti del Lungotevere per arrivare nello Stadio Olimpico.

Uno stadio per un giorno tutto dell’atletica (nell’anno in cui il Golden Gala Mennea si sposterà a Napoli per gli Europei di calcio) visto che Lazio-Sampdoria è in calendario per sabato 18.

Oggi, intanto, aprirà il villaggio della Corsa di Miguel presso il Cisalfa Store di piazza Marconi all’Eur, dove sarà possibile iscriversi alla corsa non competitiva sulla distanza dei 10 chilometri e alla Strantirazzismo, la passeggiata per scuole e famiglie sui 3 chilometri.

Alla Corsa di Miguel, patrocinata anche dal Coni, prenderà parte anche una significativa presenza di atleti del triathlon. Ci sarà un triatleta…acquisito, il campione olimpico dei 200 misti Massimiliano Rosolino, alla sua terza partecipazione. Ma anche la campionessa mondiale junior Beatrice Mallozzi, fedelissima della Corsa di Miguel sin dai tempi in cui, praticamente bambina, esordiva nelle gare studentesche del Mille di Miguel. Con lei al via pure la sua compagna e rivale Costanza Arpinelli, un’altra grande speranza azzurra.

Fra le squadre al via ci sarà anche quella speciale di Radio 2, che sta accompagnando la vigilia della Corsa con approfondimenti nel corso delle sue trasmissioni. A guidare i podisti, i due conduttori Silvia Boschero e Mauro Casciari.

(Il Faro on line)