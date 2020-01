Invernale d’altura di Roma: vento leggero e tanto divertimento

Fiumicino – Un vento leggero, una bella giornata di sole e tanto divertimento hanno caratterizzato il primo appuntamento del Campionato Invernale d’Altura di Roma – Trofeo Città di Fiumicino dopo la pausa Natalizia.

Domenica scorsa le oltre 80 imbarcazioni al via si sono ritrovate in acqua per una nuova prova, questa volta sul campo di regata posizionato davanti a Fiumicino Nord, per sfruttare al meglio il vento di terra che, in questo tratto di costa non trova ostacoli.

L’appuntamento organizzato dal Circolo Velico di Fiumicino, sotto l’egida della Federazione Italiana Vela, ha preso il via dopo le 10.00, come da programma, non ha spaventato gli equipaggi nei primi posti della classifica che hanno dimostrato ancora una volta grandi capacità sull’acqua. A tagliare per primo il traguardo nella classifica con rating ORC è Mart d’Este, il 31 piedi di Edoardo Lepre, con a bordo giovani regatanti provenienti quasi tutti dal mondo delle derive. Dartmilla, l’MN38 di Pino Stillitano non ha deluso le aspettative che si è posizionata al secondo posto davanti all’X-332 Sport No Fix di Carlo Colabucci che già prima delle feste natalizie aveva dato prova di essere in splendida forma, tanto da guidare la classifica provvisoria Orc dopo quattro prove.

Se il podio è occupato tutto da imbarcazioni di classe 1, al quarto posto troviamo Jolie Brise, il First 35 di Federico Ceccacci con a bordo un gruppo di giovani e appassionati velisti, seguito da Geex di Angelo Lobinu che sta portando avanti un campionato davvero spettacolare. A bordo si fa sentire la presenza di Francesco Cruciani che ha messo a punto un nuovo gioco di vele che sta facendo volare questo Vroljk 37.

In classe Crociera è il Sun Odyssey 37 Zucchero e Cannella a tagliare per prima il traguardo, recuperando punti importanti ai fini della classifica generale dove è Flama di Giacomo Miraglia a occupare il primo posto, dopo una splendida seconda posizione nella regata di domenica. Il Balanzone di Miraglia ha scalzato dalla vetta della classifica generale l’imbarcazione di Giovanni Carusio Panta rei che slitta così in seconda posizione.

Nella classifica IRC è ancora Mart d’Este a dominare la prova di giornata, lasciandosi alle spalle No Fix di Colabucci. Per loro posizioni invertite nella classifica generale dopo quattro prove, mentre il First 35 Jolie Brise ha chiuso terzo domenica, mantenendosi nel podio anche in generale overall.

Solo metà della flotta della categoria “Vele Bianche” ha completato il percorso: ad avere la meglio è stato il Genesi 43 Take Five che porta a casa il suo terzo primo posto di questo XXXIX Campionato invernale. Dietro di lui c’è l’armatore Mauro Tripiciano con il suo Sun Odyssey 45 “Trip” che ha dato un distacco di oltre dieci minuti al terzo classificato, il Sun Fast 32 “Speedy” di Guido Pagano.

“Abbiamo avuto un fine settimana davvero ‘a gonfie vele’, iniziato con l’incontro di approfondimento organizzato sabato scorso al circolo, che ha avuto ancora una volta un gran seguito – ha commentato il direttore sportivo del Circolo Velico Fiumicino, Massimo Pettirossi che ha aggiunto – gli equipaggi sono tornati in acqua più preparati e questo soddisfa il nostro obiettivo primario che è quello di formare nuovi marinai”.

“A inizio marzo concluderemo questa XXXIX edizione dell’Invernale di Roma – ha invece commentato il presidente del club, Franco Quadrana – a quel punto gli equipaggi saranno pronti per affrontare il primo evento della stagione, il Trofeo Porti Imperiali, in programma dal 27 al 29 marzo. Quest’anno introduciamo anche un Memorial intitolato a Emanuela Paola Re, scomparsa nel 2019, che ha rappresentato per il nostro circolo un elemento davvero importante nell’organizzazione degli eventi sportivi”.

Tutti gli aggiornamenti sul Campionato si trovano sul sito ufficiale:

www.cvfiumicino.org

Le prossime date del Campionato Invernale di Roma

Domenica 26 gennaio 2020

Domenica 9 febbraio 2020

Domenica 23 febbraio 2020

Domenica 8 marzo 2020

Qualora nel corso della stagione di dovessero presentare condizioni meteo avverse, il Comitato di Regata potrà decidere ulteriori recuperi nelle giornate di sabato precedenti la regata.

(Il Faro on line)