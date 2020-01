L’Ostiamare domenica gioca in Sardegna: l’Arzachena per la 20esima giornata

Ostia – Due vittorie su due per i ragazzi di Scudieri in questo inizio di 2020. Dapprima è arrivato il successo di Latina, poi, al termine della domenica appena conclusa, quello casalingo di Muravera che ha aperto, con il sorriso, l’anno nuovo anche all’Anco Marzio.

Terzo appuntamento di questo 2020 è, ora, quello del “Biagio Pirina” di domenica 19 gennaio, alle 14 e 30 (20esima giornata del Girone G di Serie D), contro l’Arzachena, reduce dal pari (1-1) di Aprilia e decima in classifica a 24 punti, in compagnia del Portici.

Nella sfida di andata, giocata a Via Amenduni domenica 15 settembre 2019, furono gli smeraldini a portare via la posta in palio, grazie alla rete di Steri, realizzato nel primo tempo. Esito bugiardo, per quanto visto sul terreno di gioco, con l’Ostiamare che, sia nel primo che nel secondo tempo, costruì diverse occasioni, senza però finalizzare in maniera adeguata. Per quanto riguarda, invece, i precedenti in Costa Smeralda, l’ultimo risale alla stagione 2016-2017 (quando la compagine del “Biagio Pirina” vinse il raggruppamento volando in Serie C).

In quell’annata calcistica, e precisamente il 16 ottobre 2016, fu brindisi biancoviola, in Sardegna, con un fantastico 3 a 0 sancito dalle reti di Passamonti e Magrassi, quest’ultimo autore di una doppietta. L’anno prima, invece (esattamente il 13 Settembre 2015) l’Ostiamare incappò, invece, in una sconfitta, con l’ Arzachena vittoriosa per 2 a 0.

Domenica, quindi, un altro episodio di questo incrocio laziale-sardo che seguiremo live, con il nostro streaming testuale, sul sito biancoviola a partire dalle 14 e 30 di domenica 19 gennaio.

La cronaca in diretta su www.ostiamare.it (sezione Live Stream) per tifare Ostia.

(Riccardo Troiani – Ufficio Stampa Ostiamare Lidocalcio)

(Il Faro on line)(foto@ClaudioSpadolini/archivio)