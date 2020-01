Incidente sulla Roma-Fiumicino, code e rallentamenti

Fiumicino – A causa di un incidente tra due autovetture, si registra traffico rallentato con code in formazione lungo l’autostrada A91 “Roma-Fiumicino”, in direzione Fiumicino. Il rallentamento è localizzato in prossimità del km 14, all’altezza dello svincolo di ingresso dalla A12 “Roma-Civitavecchia”.

Sul posto sono presenti le squadre di Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, per l’esecuzione dei rilievi e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

(Il Faro online)