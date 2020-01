Ladispoli, ecco i vincitori del concorso “illuMIniAMocI” 2019

Ladispoli – Il Comitato Quartiere Miami ha annunciato i vincitori della seconda edizione di “illuMIniAMocI”, il concorso dedicato alle più belle installazioni natalizie del quartiere. Ad aggiudicarsi il primo premio, per il secondo anno consecutivo, è Antonio Leone; al secondo posto, invece, troviamo Laura Betti e al terzo a pari merito Giancarlo Dell’Anna e Riccardo Ferrante.

“Ci congratuliamo con i vincitori e li ringraziamo per aver contribuito, attraverso le loro installazioni, a far sentire lo spirito natalizio a tutto il nostro quartiere, creando un’aria suggestiva e magica – si legge nella nota diffusa dal Comitato -. In particolare, si ringraziano i signori Dell’Anna e Betti per aver colto lo spirito del concorso attraverso un’installazione cooperativa, dando così luogo ad uno scenario urbano oltre che del singolo edificio”.

(Il Faro online)