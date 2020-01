Libia, i bambini muoiono… anche senza combattere

Tripoli – Attacchi indiscriminati in aree popolate hanno causato centinaia di morti e l’Unicef, denuncia l’agenzia in una nota, ha ricevuto notizie di bambini uccisi o mutilati. I bambini vengono anche reclutati nei combattimenti. Intanto, oltre 150.000 persone, 90.000 delle quali bambini, sono state costrette a fuggire dalle proprie case e sono attualmente sfollati interni.

Sono state attaccate anche infrastrutture da cui dipendono i bambini per il loro benessere e la loro sopravvivenza. Circa 30 strutture sanitarie sono state danneggiate nei combattimenti, 13 sono state costrette a chiudere.

Gli attacchi contro le scuole e le minacce di violenza hanno portato a chiusure e lasciato circa 200.000 bambini fuori da scuola. Il sistema idrico è stato attaccato e il sistema di gestione dei rifiuti è praticamente collassato, aumentando notevolmente il rischio di malattie legate all’acqua, fra cui il colera.

Anche i 60.000 bambini rifugiati e migranti attualmente nelle aree urbane sono estremamente vulnerabili, soprattutto i 15.000 non accompagnati e coloro che sono trattenuti nei centri di detenzione. Questi bambini avevano già accesso limitato a servizi essenziali e di protezione, quindi l’intensificazione dei conflitti ha solo amplificato i rischi che corrono.

I bambini in Libia, anche quelli rifugiati e migranti, continuano a soffrire gravemente fra le violenze e il caos scatenati dalla lunga guerra civile del paese. Da aprile dello scorso anno, quando le ostilità sono scoppiate a Tripoli e in Libia occidentale, le condizioni per migliaia di bambini e civili sono ulteriormente deteriorate.

“L’Unicef e i partner – è scritto in una nota – sono sul campo fornendo ai bambini colpiti e alle famiglie supporto nell’accesso all’assistenza sanitaria e a nutrizione, protezione, istruzione, acqua e servizi igienico-sanitari. Stiamo inoltre raggiungendo i bambini rifugiati e migranti con assistenza, anche per coloro che sono trattenuti nei centri di detenzione. Purtroppo, gli attacchi contro la popolazione e le infrastrutture, e quelli contro il personale umanitario e sanitario, minano gli sforzi umanitari”.

Foto Unicef: Libia, Tripoli – Nada, una bambina di nove anni, nell’aula della scuola El Hadana di Zanzur, “Un missile ha colpito l’edificio di fronte a noi”