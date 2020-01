Pomezia, pubblicati i bandi per l’assunzione di insegnanti e agenti di Polizia Locale

Pomezia – Sono stati aperti i concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato di 10 insegnanti delle scuole dell’infanzia e 9 agenti di Polizia Locale nel Comune di Pomezia.

“Un investimento importante per la Città – ha dichiarato il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà – che porterà nuove risorse all’interno dell’Ente e di conseguenza servizi più efficienti per la comunità. Le scuole dell’infanzia, così come la Polizia Locale, sono settori fondamentali dell’Amministrazione comunale e della vita pubblica cittadina, in cui riteniamo necessario ampliare le risorse umane al fine di garantire da una parte servizi educativi sempre più efficaci e dall’altra maggiore sicurezza e controllo del territorio”

“Investire nei servizi per i cittadini – continua Zuccalà – vuol dire anche rinnovare il personale ed assumere persone pronte a mettersi in gioco e giovani con voglia di fare.

I bandi sono consultabili al sito (clicca qui)

(Il Faro online)