Sporting Club Lido, prosegue la striscia positiva: l’Under 12 vince anche a Roma

Ostia – Mentre i piccoli campioncini si riposano in vista della partita del 26 gennaio, lo Sporting Club Lido applaude alla sua Under 12 per la vittoria nella seconda giornata.

Nel Campionato Regionale CSEN di pallanuoto, la squadra lidense sta accumulando punti preziosi. Ha iniziato bene il torneo con due vittorie consecutive. L’ultima è arrivata sabato scorso a Roma. Nell’impianto sportivo di Via dell’Umanesimo, casa dell’Euromar anch’essa squadra del girone di appartenenza, è stata la Nuoto 2000 a soccombere, dopo aver vinto sulla stessa Euromar in apertura di torneo.

Una partita in parte dominata in acqua dal primo all’ultimo minuto. Dopo un primo periodo conquistato per 3 a 0, non è cambiata la storia e lo Sporting ha allungato in tabellone. Secondo parziale 1 a 0, con 4 reti di vantaggio nel totale. Nel terzo tempo Nuoto 2000 ha raggiunto il parziale per 1 a 1 e poi ha vinto l’ultimo scorcio di gara per 2 a 0. Si sono adagiati i ragazzi lidensi. Ma in fine sono stati loro a gioire.

Paolo Bahcivanji ha siglato 4 reti personali e Lorenzo Furioso ha solo una volta firmato il gol in piscina. Un risultato importante per lo Sporting Lido che vince per 5 a 3 sulla Nuoto 2000 di Latina. Comanda la classifica attualmente a sei punti. Grazie alle due vittorie raggiunte proprio in apertura di torneo.

Il 26 gennaio si scende in acqua con l’Allodola Doria, terza in classifica, in trasferta.

I convocati dello Sporting Club Lido

Enrico Carbone (capitano), Paolo Bahcivanji (vice capitano), Riccardo Caterini , Lorenzo Furioso, Luca Romanato, Federico Di Lisa, George Moldovanu, Edoardo Ruscitto, Alessandro Reppele, Luca Preziosa, Salvatore Cimin, Vincenzo Olivetti.

La classifica dell’Under 12

SCLido – 6 punti (2 vittorie) Campus Roma – 3 punti (1 vittoria e 1 pareggio) Allodola Villaggio Doria – 3 punti (1 vittoria e 1 pareggio) Shark PN Aprilia – 0 punti (2 sconfitte) Nuoto 2000 – 0 punti (2 sconfitte) Euromar – 0 punti (2 sconfitte)

